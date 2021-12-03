曾被爆攜大批現金出逃 阿富汗前總統接受《BBC》獨家專訪曝心聲

阿富汗前總統甘尼，日前接受《BBC》女主播哈金專訪。（美聯社）

2021/12/03 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕神學士（塔利班，Taliban）於8月19日成立「阿富汗伊斯蘭大公國」（Islamic Emirate of Afghanistan）新政權，而曾遭媒體踢爆帶著大把現金出逃的阿富汗前總統甘尼（Mohammad Ashraf Ghani）近日接受《BBC》專訪，強調他與神學士是好兄弟，更呼籲美國總統拜登應協助阿富汗重建。

根據英媒《BBC》報導，阿富汗裔女主播哈金（Yalda Hakim）近日專訪前總統甘尼，針對美軍撤離爆發離境潮，甘尼表示：「懇請離開阿國的人民，能回國一同重建。當我在位時，我會稱神學士是我們的『兄弟』，因為我們同屬一個國家，大家共同團結努力。」

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哈金提問：「你認為神學士有能力執政嗎？」甘尼回覆：「曾與神學士成員會面，雙方針對包含女性重返職場、校園，及重新掛回前政府的國旗等諸多議題，進行良好的意見交換。」

哈金接著問：「不過，目前大部分的阿國女性，都遭遇停學狀況，神學士不准他們去上課，您怎麼看？」甘尼則回覆：「當然希望女性重返校園，甚至是大學與職場，神學士已經了解且同意他的訴求，女性將有望重返校園及工作場所。」

哈金追問：「您相當了解美國總統拜登，請問您要向他傳遞什麼訊息？」甘尼回覆：「他們（美國）最好趕快回來協助阿富汗人民，同時，美方的盟友及國際社會也應伸出援手，協助阿富汗重建，彌合他們之前對各方所造成的傷害，應與神學士合作，因為他們是現任的政府。」

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