塔利班執政百日 阿富汗逾257家媒體停業

2021/11/24 22:42

〔中央社〕阿富汗廣電媒體「黎明新聞」(Tolo News)今天報導,神學士(Taliban,又譯塔利班)執政的前100天期間,阿富汗有200多家媒體機構停止運作。

「黎明新聞」引述媒體權益維護組織「NAI支持阿富汗開放媒體組織」(NAI SOMA)的資料報導,塔利班掌權後,阿富汗有超過257家媒體機構基於財務困難或政府嚴格控制等因素而停業,包括報紙、雜誌、廣播電台和電視台。

此外,NAI SOMA表示,這也導致了7成以上的媒體工作者失業或離開阿富汗。

塔利班是於8月15日重新奪回阿富汗政權。

另方面,「黎明新聞」也報導,在過去100天期間有6名阿富汗記者喪生,死因包括遭到武裝人員攻擊、爆炸事件、自殺或交通事故。

報導引述媒體記者哈基米(Jan Aqa Hakimi)說:「媒體面臨財務問題,許多媒體記者失去了工作。」

另一名記者法耶茲(Abdurraqib Fayaz)也說:「近來資訊取得管道限縮,為記者們造成了困難。揚善抑惡部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)近來的一些言論,增加了媒體活動進一步受限的擔憂。」。

