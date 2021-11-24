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    神學士執政將屆滿百日《BBC》女主播返阿富汗揭社經不穩窘況

    神學士聖戰士。（資料照，路透）

    神學士聖戰士。（資料照，路透）

    2021/11/24 16:56

    〔即時新聞／綜合報導〕《BBC》阿富汗裔女主播哈金（Yalda Hakim），日前在播報新聞時，接獲神學士（Taliban，塔利班）發言人來電，讓她獲得不少關注。而就在其掌權阿富汗即將屆滿百日之際，她重回出生地，揭開當地經濟情勢不穩，與醫療資源匱乏等問題。

    根據英媒《BBC》報導，女主播哈金出生於阿富汗，她和家人在1980年阿國爆發「蘇阿戰爭」（Soviet–Afghan War）時逃離，而自此以後，她都會定期報導阿富汗的情勢，如今更在神學士掌權百日前，重返故鄉採訪，揭發社經與醫療等現實狀況。

    哈金指出，她發現第二大城坎大哈（Kandahar）的醫護人員，以及首都喀布爾醫院（Kabul）的清潔人員，自阿富汗民政府倒台、國際資金停止援助後，都沒有獲得工資報酬。

    在喀布爾英迪拉•甘地兒童醫院（Indira Gandhi Children's Hospital）工作的清潔人員納斯瑞恩（Nasreen）表示：「假如我們不來工作，這些嬰兒會去世，我們怎麼能拋棄他們？」

    不過，阿富汗醫護人員所照顧的病患，情況更糟，在納斯瑞恩打掃的病房中，有一位年僅3歲的女孩古爾納拉（Gulnara），正虛弱地躺在病床上，眼窩凹陷、頭髮稀疏的她，幾乎無法睜眼，當她睡醒時，更痛苦地嚎啕大哭了起來。

    由於醫院病房得盡可能地保持潔淨，確保大部分虛弱且嚴重營養不足的病患，不會遭到感染。而納斯瑞恩也說，她無法負擔交通開銷，所以每天都在工作12小時候，翻山越嶺步行才能返家。

    聯合國（UN）指出，阿富汗共有2300萬民眾正面臨饑荒，更有高達95%的民眾沒有充足的食物。

    《BBC》阿富汗裔女主播哈金，在神學士掌權即將屆滿百日之前，重訪故土採訪。（圖擷取自@BBCYaldaHakim官方推特）

    《BBC》阿富汗裔女主播哈金，在神學士掌權即將屆滿百日之前，重訪故土採訪。（圖擷取自@BBCYaldaHakim官方推特）

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