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    香港爆發退學、教師離職潮！退學生約6成選擇離港

    上學年退學的4460名中學生，約六成（2643人）表明離開香港，退學離港比例明顯較對上兩學年多。（路透）

    上學年退學的4460名中學生，約六成（2643人）表明離開香港，退學離港比例明顯較對上兩學年多。（路透）

    2021/12/02 18:31

    〔即時新聞／綜合報導〕香港《國安法》實施後各種人權打壓接踵而來，讓香港掀起了移民潮，學生退學潮、老師離職潮也同時出現。據香港中學校長會與香港中文大學香港學生能力國際評估中心1日發布的一份報告指出，香港學生退學人數上升1.7倍至4460人，等於平均每校有32名學生退學，而當中有6成學生選擇離開香港。

    綜合港媒報導，這項調查是在今年9月至10月中進行，報告強調，調查事純粹以教育角度探討議題，不涉及政治考量。報告顯示，2020至2021學年度，學生退學的人數較前兩年上升1.7倍，其中又以初中的退學情況更為嚴重。

    另外，教師離職的情況也很嚴重，上學年離職老師人數達987人，平均每校有7.1位老師離職，與上一學年相比增加近一倍，其中又以10年或以下教學經驗的老師離職率最高。

    教師離職的主要原因大多是個人或學校不能控制之因素，包括社會整體風氣、教育政策與課程改變、家庭成員考量與教育專業地位。前兩年的離職主因則是學校工作環境、個人就業或晉升機會。

    這份調查結果顯示，學校對於學生退學與教師離職的趨勢並不樂觀，多數學校認為趨勢會延續，更有部分學校認為退學人數會更進一步增加。學校也擔心，離職潮會影響教育生態，造成教育人才流失，影響教學品質，並讓招生產生壓力。

    上學年退學的4460名中學生，約6成（2643人）表明離開香港。退學離港比例明顯較對上兩學年多，2018、19學年約34%退學生離港、2019、20學年則有49%退學生離港。

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