香港2法院收恐嚇信 寄件者疑「流亡台灣」港人

一名自稱流亡台灣的「何歡喜」，宣稱寄到香港2間法院的恐嚇信是自己所為。（圖翻攝自Telegram）

2021/11/24 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院和區域法院23日先後收到可疑信件，收件法官都曾參與審訊反送中運動的相關案件。據悉，信件從台灣寄去，社群平台Telegram一名自稱流亡台灣的人士同天晚上公開信件內容，並且承認責任。

綜合港媒報導，昨天位於香港金鐘的高等法院及位於灣仔區的區域法院，先後收到疑似恐嚇信，2封信件收件人分別為暫委法官（臨時法官）陳仲衡及法官李慶年，2人過去都曾參與審訊民主派人士和反送中運動相關案件。可疑信件內裝著肉片及不明汁液，並有一張寫著「HOP FOON HAY IS WATCHING YOU.」的字條；警方隨後派出爆炸物處理人員到場，疏散法院職員，經檢查後，確認信件內含物沒有危險。

請繼續往下閱讀...

不過，就在同天晚間8點多，Telegram上一個名為「何歡喜 - 流亡台灣日常 6.0」的帳號公開可疑信件的內容，圖中也可見同樣寫著「HOP FOON HAY IS WATCHING YOU.」（何歡喜正盯着你）的字條，旁邊一塊生肉，指稱信內東西是過期肉品，同時他也流下「承認責任」的標籤。

此外，這名自稱「何歡喜」的網友也承認先前也曾從台灣寄出放有粉末的恐嚇信件給香港西九龍裁判法院法官及沙田裁判法院法官，並指信內粉末是用於疏通水管的氫氧化鈉。

對此，香港律政司昨天說，恐嚇法官及司法人員是卑鄙低劣的行為，坦言類似事件最近有變本加厲的跡象，港府予以嚴正譴責，絕不姑息這種違法亂紀及損害法治的惡行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法