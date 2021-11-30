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    中共火速逮「洗米華」 矢板明夫：港澳從「一國兩制」淪殖民地

    矢板明夫分析洗米華被逮背後的政治意圖。（資料照）

    矢板明夫分析洗米華被逮背後的政治意圖。（資料照）

    2021/11/30 20:20

    〔即時新聞／綜合報導〕被稱為澳門「小賭王」的太陽城集團主席周焯華（綽號「洗米華」27日被中國溫州警方指控涉嫌跨境賭博罪，下令澳門警方逮捕。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，這個行動背後帶有政治目的，習近平花了幾年掌握香港，這次再清除對中央表面順從、心裡卻不以為然的澳門精英，「可以說，香港丶澳門從『一國兩制』直接淪落到了低人一等的殖民地。」

    矢板明夫在臉書表示，「洗米華」和北京的公安部合作多年，拍攝過「湄公河行動」等吹捧中國警察的電影，是中央政法委的座上賓，溫州警方如果沒有更高層的指示絕對不敢動他，而且涉嫌組織犯罪，非常容易切割。

    他指出，抓捕幕後的主導者，對全世界的警察來說都是一件困難的事情，「溫州警方僅根據在中國國內收集的人證物證，就直接跨境批捕11人，這種簡單粗暴的破案方式聞所未聞，只能用政治動作來解釋。」

    矢板明夫認為，這個動作很可能和中南海的權力博弈有關，「最近全面左傾化的習派，和王岐山丶曾慶紅丶陳元等太子黨（官二代）特權階級，已漸漸水火不容。眾所周知，太子黨各家族長年利用澳門賭場洗錢，抓捕洗米華，殺雞儆猴，逼迫澳門賭博業者交出VIP客戶名單或許才是習派的真正目的。一旦名單到手，習派將掌握和太子黨鬥爭的一定主導權。」

    此外，矢板明夫也指出，洗米華被捕，除澳門業者人人自危外，常去澳門賭博的中國高官權貴也戰戰兢兢，其結果必將重創澳門的博彩業，習派剛好可以趁機全面接手澳門。他評論，「寧可放棄繁榮也要主導權，是習近平的治國方式，抓捕洗米華，溫州的警方直接指揮澳門警察。可以說，香港丶澳門從『一國兩制』直接淪落到了低人一等的殖民地。」

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