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《港版國安法》通過移民潮暴增 移民機構稱最多人想移民台灣

自2019年反送中運動至今，香港便持續出現脫港潮，如今人數更是直線上衝，有移民機構指出，6月30日《港版國安法》刊憲後，來電詢問移民的人數再次暴增，其中香港人移民台灣的意願最高。圖為七一遊行。（彭博）

自2019年反送中運動至今，香港便持續出現脫港潮，如今人數更是直線上衝，有移民機構指出，6月30日《港版國安法》刊憲後，來電詢問移民的人數再次暴增，其中香港人移民台灣的意願最高。圖為七一遊行。（彭博）

2020-07-02 23:48:31

〔即時新聞／綜合報導〕即便香港人極力反對，《港版國安法》仍在6月30日晚間11點火速刊憲實施，再次引起大批香港人上街抗議；而自2019年反送中運動至今，香港便持續出現脫港潮，如今人數更是直線上衝，有移民機構指出，6月30日刊憲後，來電詢問移民的人數再次暴增，雖然不及5月底時誇張，但每天平均有30至50通諮詢電話，其中香港人移民台灣的意願最高。

根據《香港01》 報導，根據美聯移民顧問有限公司的數據，移民查詢由4月的150宗急升至5月800宗，6月則有600宗查詢；該公司高級移民總監黃秀頴表示，香港人選擇移民地方時，會考慮相關的時間成本和生活成本，由於台灣的移民門檻相對較低，只需在1年內至少住滿11個月，並符合有關申請移民要求，另外也因為台灣與香港的文化相近，且生活指數較低，因此最多香港人想移居台灣。

其次最受香港人歡迎的是葡萄牙，因為所需的居住時間較短，在5年內每年只需居住7天，並至少投資35萬元歐元（約1154萬新台幣）的資產；另外有六成的人諮詢移民亞洲的其他國家，其中以台灣最大宗，而歐洲有一成半，其中葡萄牙與愛爾蘭分別約佔五成，英國、美國、澳洲和加拿大等4國共占一成半。

黃秀頴表示，雖然英國宣布持有英國海外護照（BNO）的香港人，將擁有5年的居留許可，並在居住滿6年後可申請公民權，但許多人未必可以馬上放棄香港生活轉而移居英國，且目前英國也尚未透露更多細節，讓香港人有所保留。

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