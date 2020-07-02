為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

港國安惡法鋪天蓋地 無遠弗屆

國安惡法鋪天蓋地 無遠弗屆

國安惡法鋪天蓋地 無遠弗屆

2020-07-02 05:30:00

●4項罪名涵蓋廣泛 實為「反分裂國家法」2.0版

分裂國家罪：將香港或其他任何地方從中國分離出去均屬犯罪。

顛覆國家政權罪：干擾阻撓、破壞中央或特區政權機關依法履職，或攻擊、破壞特區政權機關履職場所及設施，均屬犯罪，即「反送中」抗爭中示威者攻擊香港中聯辦、港府總部，都可能觸法。

恐怖活動罪：「反送中」抗爭中常見的縱火、破壞交通工具設施等行為，亦屬犯罪；為「恐怖活動人員」提供運輸、協助等行為，即提供「義載」者也可能違法。

●煽動宣傳也犯法 可能因言入罪

煽動、宣揚、協助、教唆和資助分裂國家罪、顛覆國家政權罪和恐怖活動罪行為者，亦屬違法。

●管轄權超越國境和國籍

在香港境內、在香港註冊的船舶和航空器內犯罪者，不論其國籍均適用國安法；犯罪行為或結果任一項在香港，即可視為犯罪。香港居民在香港成立的公司、團體或非法人組織，若在香港以外犯罪，也屬管轄範圍，即無論是否為香港居民，或是否在香港本地，均屬管轄範圍。

●遭判刑者選舉前後均可DQ 法官公務員將丟飯碗

任何人經判決危害國安罪行，即喪失參選香港立法會、區議會，或出任特首選委會委員與任何公職機會。現任立法會議員、區議員、政府官員及公職人員、行政會議成員、法官與司法人員等，被判危害國安案件，立即喪失職務，並失去參選或出任職務資格 。

資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心

香港民眾高喊口號抗議國安法，被警方逮捕。（法新社）

香港民眾高喊口號抗議國安法，被警方逮捕。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
反國安惡法 370港人被逮
2020-07-02 05:30

反國安惡法 370港人被逮
國安委、國安公署權力凌駕港法
2020-07-02 05:30

國安委、國安公署權力凌駕港法
Mighty Net創新基地 展示成果

Mighty Net創新基地 展示成果
女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒

女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒
國際今日熱門
2020-07-01 06:35

港府公布「港版國安法」 6/30 深夜11點起生效

2020-07-01 06:27

港版國安法無限上綱 外人聲援也可能有罪

2020-07-01 08:10

13年後再輪歐盟主席國 德國誓言「讓歐洲再次強大」

2020-07-01 08:24

指港版國安法充滿中國特色 港大法律學者：沒有最壞，只有更壞

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播