港國安惡法鋪天蓋地 無遠弗屆

國安惡法鋪天蓋地 無遠弗屆

2020-07-02 05:30:00

●4項罪名涵蓋廣泛 實為「反分裂國家法」2.0版

分裂國家罪：將香港或其他任何地方從中國分離出去均屬犯罪。

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顛覆國家政權罪：干擾阻撓、破壞中央或特區政權機關依法履職，或攻擊、破壞特區政權機關履職場所及設施，均屬犯罪，即「反送中」抗爭中示威者攻擊香港中聯辦、港府總部，都可能觸法。

恐怖活動罪：「反送中」抗爭中常見的縱火、破壞交通工具設施等行為，亦屬犯罪；為「恐怖活動人員」提供運輸、協助等行為，即提供「義載」者也可能違法。

●煽動宣傳也犯法 可能因言入罪

煽動、宣揚、協助、教唆和資助分裂國家罪、顛覆國家政權罪和恐怖活動罪行為者，亦屬違法。

●管轄權超越國境和國籍

在香港境內、在香港註冊的船舶和航空器內犯罪者，不論其國籍均適用國安法；犯罪行為或結果任一項在香港，即可視為犯罪。香港居民在香港成立的公司、團體或非法人組織，若在香港以外犯罪，也屬管轄範圍，即無論是否為香港居民，或是否在香港本地，均屬管轄範圍。

●遭判刑者選舉前後均可DQ 法官公務員將丟飯碗

任何人經判決危害國安罪行，即喪失參選香港立法會、區議會，或出任特首選委會委員與任何公職機會。現任立法會議員、區議員、政府官員及公職人員、行政會議成員、法官與司法人員等，被判危害國安案件，立即喪失職務，並失去參選或出任職務資格 。

資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心

香港民眾高喊口號抗議國安法，被警方逮捕。（法新社）

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