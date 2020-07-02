27國反惡法 美提案庇護港人

南韓民眾一日聚集在首爾迪士尼公司外，聲援香港反對國安法，呼籲抵制迪士尼電影「花木蘭」。（歐新社）

2020-07-02 05:30:00

營救港人 美擬提供難民身分

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港國安法生效實施，不僅美國強烈譴責，英國、法國、德國、日本等二十七國發表聯合聲明表達嚴重關切，英國政府和美國國會議員也紛紛展開行動營救港人。英相強森宣布，放寬近三百萬名持有和有資格申請「英國國民（海外）護照」（ＢＮＯ）者移民權利；美國國會參、眾兩院的民主、共和兩黨議員共同提案，給予可能因國安法遭中國政府壓迫的港人難民身分。

英將實施新移民法規 提供永久居留

強森一日表示，中國執意推動香港國安法立法，英國將為持有ＢＮＯ的港人開闢進入英國的新途徑；隨後，外交大臣拉布向國會表示，香港國安法「清楚且嚴重侵犯」中英聯合聲明，「現在我們提出為（香港）ＢＮＯ持有者及其家屬訂做的移民路徑」。

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這項將在「未來幾個月內」實施的新移民法規，包括准許在英國「限期居留」五年，期間可就業，期滿可申請「定居」，即永久居留地位；定居滿十二個月，即可申請成為英國公民。之前英國針對中國制定港版國安法，僅提出延長居留期限到十二個月。拉布說，「這是因應當前獨特情況以及我們對香港人民的歷史承諾，而做出的特別安排」。

美政治庇護 名額無限制

美國務卿龐皮歐譴責中國在香港實施嚴苛國安法，「摧毀香港自治」，「北京出於偏執和恐懼自己人民的渴望，自毀其所擁有的一大成功土地的最根本基礎，把『一國兩制』變成『一國一制』，美國不會『坐視』」。

參議院共和黨議員魯比歐、民主黨議員梅南德茲，眾議院共和黨議員匡希恆、民主黨議員卡斯楚，以及另外約十二名兩院議員支持，提出「香港安全庇護港法案」（Hong Kong Safe Harbor Act），給予可能遭中共壓迫的港人及其配偶、子女和父母第二優先級政治庇護，縮短其取得難民身分的時間，並可直接在美國工作，名額無限制。眾院議長裴洛西呼籲川普政府，應考慮動用所有可用工具，追究壓迫香港的中國官員責任。

六月卅日在聯合國人權理事會，英國大使布瑞斯威特，代表英、法、德、日等二十七國發表聯合聲明，對中國強行在香港實施國安法，「破壞」一國兩制和香港自由，提出「深切且與日俱增的關切」，力促中國重新考慮此事。

香港民眾1日揮舞或高喊「香港獨立」、「光復香港，時代革命」旗幟和口號，抗議國安法，警方逮捕370人，其中10人涉嫌違反國安法。（法新社）

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