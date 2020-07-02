反國安惡法 370港人被逮

香港警察一日首度舉出象徵執行港區國安法的紫色旗幟，不同於以往警告示威者即將驅離、 甚至施放催淚彈的藍色或黑色旗幟。（美聯社）

2020-07-02 05:30:00

自發上街 10人涉違國安法

〔編譯管淑平／綜合報導〕七月一日為香港主權移交二十三週年，也是港版國安法實施之日，雖然年度七一大遊行首度被禁，但多名香港民主派支持者，自發在香港島多處聚集示威，警方逮捕三百七十人，其中十人涉嫌違反國安法。在鎮暴警力當中，也首見掛著粉紅色呼號卡、編號「Ｎ」開頭的警務處國家安全處警力。

從中午到深夜，銅鑼灣、灣仔到金鐘一帶多處有群眾聚集，有人以百貨公司七一大減價為號召，有人發起「和你寫」留言鼓勵被囚抗爭者，民主派政黨也以申請獲准設攤位募款為由上街，不少人揮舞或喊「香港獨立」旗幟和口號，甚至有人拿出被認為象徵「香港國」的藍白旗，警方頻頻發射催淚彈、胡椒球彈、胡椒噴劑、射水砲驅散，示威者設路障燒雜物、挖磚堵路、築傘陣阻擋。

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揮獨立旗幟 警可逕行逮捕

警務處已成立國家安全處負責國安法執法，由一名副處長擔任主管。根據警方執法指南，揮舞「香港獨立」、「香港國」藍白旗、象徵西藏獨立的「雪山獅子旗」、代表東突厥斯坦、台灣、新疆等九地獨立的「九獨」旗，以及「光復香港、時代革命」等八大旗幟、標語和口號，均屬危害國家安全行為，警方可無預警逕行逮捕。

至晚間八點，警方共逮捕逾三百人，其中九人涉嫌違反國安法，也傳出有人攜帶中華民國國旗被警方帶走。下午一點多，銅鑼灣一名男子遭搜出攜帶寫有「香港獨立」旗幟，被依違反國安法逮捕，成為首名涉嫌觸犯此法遭拘捕者。然而，細看該名男子的布條上另有「不要」字樣，警方對此並未回應。

多名記者被噴椒 議員被逮

一名員警在制伏示威者過程中，遭人以短刀刺中左肩流血；多名記者被噴胡椒噴霧，還有網路媒體記者在灣仔被水砲以不到五公尺的近距離射中頭部倒地受傷送醫。「人民力量」立法會議員陳志全、副主席譚得志和民主黨立法會議員尹兆堅被拘。

港府上午在金紫荊廣場升旗，慶祝主權移交二十三週年紀念，警方前一夜就封鎖周邊道路，據傳出動四千名警力維安，今年慶祝酒會拒絕邀請民主派立法會議員和區議員。特首林鄭月娥在酒會致詞時，激動哽咽地感謝北京的信任和「堅定不移的支持」；稍後她與律政司長鄭若驊、保安局長李家超召開記者會說明國安法，林鄭指北京駐港國安公署動用管轄權需要北京批准程序，不會任由特首或該署動用；是否觸法也不能單憑一句話或一次行為，須考慮整體言行和意圖而定；批評國安法屬言論自由，除非批評背後牽涉其他觸法罪行，「（否則）我不認為這怎麼會違法」。

香港民眾1日揮舞或高喊「香港獨立」、「光復香港，時代革命」旗幟和口號，抗議國安法，警方逮捕370人，其中10人涉嫌違反國安法。（美聯社）

銅鑼灣一名男子遭搜出攜帶寫有「香港獨立」旗幟，被依違反國安法逮捕，成為首名涉嫌觸犯此法遭拘捕者。然而，細看該名男子的布條上另有「不要」字樣。（路透）

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