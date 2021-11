種族歧視？ 新書爆英國王儲查爾斯曾質疑梅根長子膚色

英國薩塞克斯公爵夫人梅根(右),與她的公公、王儲威爾斯親王查爾斯。(法新社)

2021/11/29 18:36

〔編譯陳成良/綜合報導〕英國薩塞克斯公爵夫婦哈利與梅根3月接受媒體女王歐普拉專訪時,抖出一堆不利皇室的辛辣猛料,包括王室成員嘲諷他們兒子亞契「不知道膚色會有多黑」。當時梅根和哈利均拒絕透露誰說了這番話,不過一本即將出版的新書,似乎將矛頭指向梅根的王儲公公威爾斯親王查爾斯。

據《福斯新聞》援引即將出版的新書《兄弟和妻子:威廉、凱特、哈利和梅根的私生活》(Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan,暫譯)中的摘錄報導稱,查爾斯是一名「種族主義」王室成員,他曾對哈利和梅根第一個孩子膚色提出過質疑

該書由美國記者安德森(Christopher Andersen)撰寫,他是《紐約時報》18部暢銷書的作者。安得森在他的新書中寫道,一名王室內部人士告訴他,是什麼導致了薩塞克斯公爵夫婦和其他家庭成員之間嚴重不和的原因。

該人士對他說,2017年11月27日,哈利和梅根向公眾宣布訂婚的那天早上,查爾斯與他的妻子卡蜜拉(Camilla)有一段對話。按照書中的說法,威爾斯親王對哈利和梅根的結合有些好奇問「我想知道孩子們會是什麼樣子?」卡蜜拉回答說「嗯,絕對漂亮,我敢肯定」。

查爾斯王子壓低聲音問道,「我的意思是說,妳覺得他們孩子的膚色會是什麼樣子?」

作者並沒有挑明查爾斯就是梅根對歐普拉所說的那名被指責為「種族主義者」的王室成員。相反的,他暗示查爾斯的言論被王室侍臣誤解和扭曲,他寫道:「在哈利和梅根得知此事的時候,該言論已經達到了有害的程度。」

查爾斯的一位發言人駁斥書中的指控,強調「這是虛構的,不值得進一步評論」。

至於哈利王子和梅根,則拒絕透露是誰擔心他們長子的皮膚可能會變黑。後來,這對夫婦說,不是伊莉莎白女王或她的丈夫菲利普親王,在採訪時他還活著。

梅根3月間在專訪中爆料,長子亞契無法獲得王子頭銜的原因竟是膚色問題,傷透她的心。(路透)

