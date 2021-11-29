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    各國嚴防Omicron WHO：尚不清楚傳染力是否更強

    武肺新變異株Omicron讓全球再度進入高度警戒狀態，不過針對Omicron的危害程度，世界衛生組織（WHO）28日表示，目前還不清楚其傳染力是否比其他變異株更強。圖為示意圖。（美聯社）

    武肺新變異株Omicron讓全球再度進入高度警戒狀態，不過針對Omicron的危害程度，世界衛生組織（WHO）28日表示，目前還不清楚其傳染力是否比其他變異株更強。圖為示意圖。（美聯社）

    2021/11/29 07:42

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變異株Omicron來勢洶洶，引發各國高度關注，不過針對Omicron的危害程度，世界衛生組織（WHO）28日表示，目前還不清楚其傳染力是否比其他變異株更強，並指Omicron的嚴重程度需要數日至數週進行研究。

    武肺新變異株Omicron讓全球再度進入高度警戒狀態，許多國家紛紛祭出旅遊禁令，或是縮緊防疫措施，WHO於28日則表示，目前正與專家合作，了解Omicron對目前的防疫措施會造成什麼影響，並指各大學研究中最初通報的確診病例，年輕患者的病情還算輕微，但要探究Omicron的嚴重程度，還需要數日至數週的時間。針對南非確診數上升，WHO也強調還在釐清是否有其他原因造成，並指可能是因為總體染疫人數增加，而非Omicron特定感染所引發。

    WHO也指出，目前尚無跡象顯示，感染Omicron的症狀有與其他病毒變異株的症狀不同，也還不清楚Omicron的傳染力是否比其他變異株更強，以及是否會引發更嚴重的疾病。不過根據初步掌握的事證研判，Omicron引發的再感染風險可能更高。

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