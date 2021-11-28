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    嚴防Omicron擴散 以色列宣布封鎖邊境兩週、啟動電話追蹤

    近期南非出現最新的變種病毒「Omicron」，引發各國高度重視，以色列27日宣布，針對非本國公民關閉國際機場入境，時間維持2週。（歐新社）

    近期南非出現最新的變種病毒「Omicron」，引發各國高度重視，以色列27日宣布，針對非本國公民關閉國際機場入境，時間維持2週。（歐新社）

    2021/11/28 08:16

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，近期南非出現最新的變種病毒「Omicron」，引發各國高度重視，以色列27日宣布，針對非本國公民關閉國際機場入境，時間維持2週，同時也表示將運用反恐機構的電話追蹤技術，希望有效遏止病毒擴散。

    南非本月9日首次驗出「Omicron」變種病毒株，世界衛生組織（WHO）26日將「Omicron」列為第五個最高等級的「高關注變異株」，再度引爆全球恐慌，南非各省相關病例正逐漸增加，傳染力甚至比Delta強，由於其他國家也開始出現相關確診病例，各大洲的主要國家陸續祭出不同程度的旅行禁令，以禁止非本國公民入境，並要求公民或永久居民篩檢及隔離為主。

    為有效防堵「Omicron」，以色列疫情應變內閣於27日宣布，進入為期2週的防疫鎖國，針對所有非以色列公民的旅客，關閉特拉維夫的本古里安國際機場（Ben Gurion airport）。至於從防疫警示「紅色」的國家返國的以色列人，不管是否接種疫苗，都必須入住指定的防疫旅館進行隔離，在檢測陰性後才能解隔，從其他國家返國的公民，也必須自主隔離至少3天，確診者還需接受感染源溯源。

    以色列內政部長夏可特（Ayelet Shaked）在接受媒體採訪時也指出，雖然目前還不知道影響程度，但當局預設「Omicron」會出現在幾乎每個國家，且疫苗仍有效。該國官員也希望，在鎖國的14天期間，能有更多疫苗對「Omicron」有效的消息。

    截至目前以色列已發現1例「Omicron」確診病例，並有7例疑似病例，其中有3人已完全接種疫苗，另有3人近期則是沒有出國旅遊。

    以色列總理班奈特（Naftali Bennett）甚至表示，將運用反恐機構的電話追蹤技術，對確診者足跡進行追蹤，以確認曾接觸過哪些人，希望能有效遏止病毒傳播。由於此舉涉及隱私問題，先前以色列最高法院曾針對這項監控技術限制使用範圍。

    目前我國也先把南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6個國家列為高風險區域，旅客過去14天內有其旅遊史（含當地轉機），入境後須入住集中檢疫所隔離14天，且配合專案採檢及後續7天自主健康管理，亦不適用春節專案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也呼籲，應持續戴好口罩、勤洗手，還沒打疫苗的民眾也盡快施打。

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    以色列總理班奈特（見圖）透露，將運用反恐機構的電話追蹤技術，希望有效遏止病毒擴散。（歐新社）

    以色列總理班奈特（見圖）透露，將運用反恐機構的電話追蹤技術，希望有效遏止病毒擴散。（歐新社）

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