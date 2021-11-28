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    香港出現Omicron確診案例 菲律賓擬對港祭旅遊禁令

    新型變種病毒「Omicron」開始在部分國家擴散，目前香港也發現有感染個案，對此菲律賓繼先前先針對南非等7國祭出旅遊禁令後，衛生部也表示，已向政府建議要對來自香港的旅客進行旅遊限制。圖為示意圖。（美聯社）

    新型變種病毒「Omicron」開始在部分國家擴散，目前香港也發現有感染個案，對此菲律賓繼先前先針對南非等7國祭出旅遊禁令後，衛生部也表示，已向政府建議要對來自香港的旅客進行旅遊限制。圖為示意圖。（美聯社）

    2021/11/28 11:31

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，新型變種病毒「Omicron」開始在部分國家擴散，目前香港也發現有感染個案，對此菲律賓繼先前先針對南非等7國祭出旅遊禁令後，衛生部也表示，已向政府建議要對來自香港的旅客進行旅遊限制，以確保「Omicron」不會進入菲律賓。

    南非近期出現最新的武肺變種病毒「Omicron」，由於感染率高，歐美各國已陸續祭出旅遊禁令，香港方面於25日發現有2人檢出B.1.1.529變異株（Omicron），港府為此宣布，自27日凌晨起，禁止21天內曾在南非、波札那、史瓦帝尼、賴索托、馬拉威、莫三比克、納米比亞與辛巴威等非洲8國逗留過的非香港居民入境，曾逗留上述8國的香港居民，則必須完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄，才可搭機返回香港，抵港後也須在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。

    針對香港出現「Omicron」確診個案，菲律賓衛生部於27日也宣布，已向政府建議，針對來自香港的旅客實施旅遊限制，菲律賓衞生部長杜克（Francisco Duque III）也表示，若能立刻採取行動，就能有效防堵Omicron不會進入菲律賓，由於接下來將有耶誕節，許多海外的勞工將返鄉過節，因此希望這項建議能獲得批准，他也提到可能需要採取更嚴格的國際邊境管制。

    因應「Omicron」開始擴散，菲律賓在26日已先暫停來自南非、波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比克、納米比亞與辛巴威等國的航班，菲律賓衛生部表示，後續也將公布是否擴大國際旅遊禁令。

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