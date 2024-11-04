破解中國認知戰5主題 國安官員：台灣在美大選沒有「押寶」問題

美國總統大選明天投票，國安官員破解中國對台操作認知戰五大主題，並強調台灣沒有「押寶」問題，核心工作就是持續確保我們在全球戰略的不可或缺。 （法新社）

2024/11/04 13:11

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統大選、日本首相選舉結果即將揭曉，我國安官員分析近期中國對台操作認知戰的５大主題，包含「押寶說」、「未掌握說」、「棄子說」、「台灣不被重視說」、「後果說」，並披露實際狀況強調，各國都在共同管理中國帶來的不確定風險，挺台早就成為美日歐等民主國家的重要共識，過去偏向中國的反而噤聲，台灣沒有「押寶」問題，核心工作就是持續確保我們在全球戰略的不可或缺。

首先是伴隨美國選舉的「押寶說」，近兩週部分媒體社論會在新聞標題置入「押寶」二字，強調我方押寶美國總統誰當選云云，但從實際行為根本看不出來、新聞敘事也可能毫不相關，「押寶」二字卻無論如何都會不斷出現。再者是「未掌握說」，指稱台灣未能掌握全球政治變局，無法得知後續發展趨勢，以至於台灣會「如何如何」，所謂的「如何」就進到第三個主題「棄子說」。

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對於「棄子說」，該官員說明，以美國、歐陸等民主國家來說，近來相對聚焦內政，較少觸及外部事務，或國內不同政黨對烏克蘭政策的想法不一樣，有人認為應該更重視印太，結果就被操作成放棄烏克蘭、連帶可能放棄台灣，進一步到沒人要談台灣、「台灣不被重視」的論調；最後是「後果說」則是各種美、日選後的論調，接下來到明年1月美國政權交接、甚至是5月美日兩國重要職務官員就職前都會持續看到。

國安官員表示，對應前述5個主題操作的破解，實際狀況是，美方從法案到軍事預算，不論是增加軍售、總統撥款權（​​PDA）、美國對外軍事融資（FMF）都不斷增加，而且這都需要跨黨派支持，反而凸顯台灣是很重要的存在，進而展現過去8年多來美國對台灣的跨黨派支持成為常態，我台美在經貿等各項合作的加深，以及立法、行政聯繫更緊密、層次更多。

該官員進一步指出，毫無疑問地，在安全投資的全面性、持續強化自我防衛沒有任何問題，無論選舉競爭結果如何，挺台早就變成美日等民主國家的重要共識；換個角度來說，相對過去比較偏向中國、跟北京關係較好的反而噤聲，因為實際狀況是，包含台灣在內各國都在共同管理一個不確定的風險，也就是中國不斷擴大的威權、政治經濟衝擊等全球安定發展「逆因素」。

國安官員表示，上月在中共「聯合利劍─2024B」圍台軍演後，美日展開真正的大規模聯合演習「利劍」（Keen Sword），這是很明顯的戰略嚇阻演練，相較中共13小時就收場、還要透過在地協力者嚇台灣，美日的「利劍」才是真正警告中國不要在民主國家選舉之際妄動；此外，歐洲議會日前也以壓倒性票數通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」，抵禦中國試圖孤立台灣的法律戰，也是針對中國持續對台武力挑釁。

國安官員強調，晶片、半導體是全球高度合作的結晶，美國矽谷研發、台灣負責製作、歐洲應用導入，進而形成市場，無論各國在選舉如何政黨競爭，台灣對大家來說就是很重要，必須以各種形式與我們連結、進行安全合作，我們沒有「押寶」問題，核心的工作是確保我們的不可或缺，這也是從蔡政府到現在的賴政府著重的概念，創造台灣在全球戰略當中的不可或缺，在供應鏈、安全體系的不可或缺。

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