為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    賀錦麗驚喜現身《週六夜現場》 FCC委員：違反選舉平等時間規定

    賀錦麗作客《週六夜現場》與喜劇演員瑪雅·魯道夫合體。（美聯社）

    賀錦麗作客《週六夜現場》與喜劇演員瑪雅·魯道夫合體。（美聯社）

    2024/11/04 13:05

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）2日突然飛往紐約，並在美國NBC老牌深夜綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）驚喜亮相，立即引發爭議。聯邦通訊委員會（FCC）共和黨籍委員卡爾（Brendan Carr）指控，這項演出明顯違反選舉期間的「平等時間」規定。

    《國會山莊報》（The Hill）報導，卡爾在社群平台X上嚴詞抨擊：「這是明目張膽規避FCC平等時間規定的行為。」他進一步指出，持有執照的電視台不應在選前夕利用公共頻道，偏袒特定候選人發揮影響力，「除非電視台願意為其他符合資格的參選陣營提供同等時間」。卡爾是由前總統川普任命的FCC委員。

    根據FCC「平等時間」規定，使用公共無線電波頻譜的廣播電視台（例如NBC、ABC、CBS、Fox等無線電視網），若讓特定候選人出現在非新聞性節目中，其他參選人均可要求獲得相同長度的播出時間，以確保選舉公平性。

    在最新一集節目中，賀錦麗與知名模仿她的喜劇演員瑪雅．魯道夫（Maya Rudolph）同台演出開場短劇。魯道夫扮演副總統，而真正的賀錦麗則透過鏡子與她互動。賀錦麗還在節目中暗諷川普，說道：「我要提醒你，你絕對做得到，因為你能做到對手做不到的事——開門。」此話顯然影射川普日前在造勢活動中，一度無法開啟垃圾車車門的尷尬影片。

    值得注意的是，SNL執行製作人麥可斯（Lorne Michaels）曾在兩個月前接受《好萊塢報導》訪問時明確表示，基於選舉法規和平等時間條款，川普和賀錦麗都不會在這次選戰期間受邀上節目。他解釋：「你不能只邀請主要候選人，而不邀請所有候選人，因為還有許多小黨候選人可能只在三個州參選，這會讓情況變得非常複雜。」

    FCC發言人透過電子郵件回應《國會山莊報》表示，該機構「目前尚未就相關政治節目規定做出任何裁定，也未收到任何利害關係人的投訴」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播