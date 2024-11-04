賀錦麗驚喜現身《週六夜現場》 FCC委員：違反選舉平等時間規定

賀錦麗作客《週六夜現場》與喜劇演員瑪雅·魯道夫合體。（美聯社）

2024/11/04 13:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）2日突然飛往紐約，並在美國NBC老牌深夜綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）驚喜亮相，立即引發爭議。聯邦通訊委員會（FCC）共和黨籍委員卡爾（Brendan Carr）指控，這項演出明顯違反選舉期間的「平等時間」規定。

《國會山莊報》（The Hill）報導，卡爾在社群平台X上嚴詞抨擊：「這是明目張膽規避FCC平等時間規定的行為。」他進一步指出，持有執照的電視台不應在選前夕利用公共頻道，偏袒特定候選人發揮影響力，「除非電視台願意為其他符合資格的參選陣營提供同等時間」。卡爾是由前總統川普任命的FCC委員。

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根據FCC「平等時間」規定，使用公共無線電波頻譜的廣播電視台（例如NBC、ABC、CBS、Fox等無線電視網），若讓特定候選人出現在非新聞性節目中，其他參選人均可要求獲得相同長度的播出時間，以確保選舉公平性。

在最新一集節目中，賀錦麗與知名模仿她的喜劇演員瑪雅．魯道夫（Maya Rudolph）同台演出開場短劇。魯道夫扮演副總統，而真正的賀錦麗則透過鏡子與她互動。賀錦麗還在節目中暗諷川普，說道：「我要提醒你，你絕對做得到，因為你能做到對手做不到的事——開門。」此話顯然影射川普日前在造勢活動中，一度無法開啟垃圾車車門的尷尬影片。

值得注意的是，SNL執行製作人麥可斯（Lorne Michaels）曾在兩個月前接受《好萊塢報導》訪問時明確表示，基於選舉法規和平等時間條款，川普和賀錦麗都不會在這次選戰期間受邀上節目。他解釋：「你不能只邀請主要候選人，而不邀請所有候選人，因為還有許多小黨候選人可能只在三個州參選，這會讓情況變得非常複雜。」

FCC發言人透過電子郵件回應《國會山莊報》表示，該機構「目前尚未就相關政治節目規定做出任何裁定，也未收到任何利害關係人的投訴」。

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