美自由主義黃金時代落幕？ 專家：政治板塊正在位移

自2008以來，歷經歐巴馬與拜登兩位總統，民主黨在16年間掌控白宮長達12年。（美聯社）

2024/11/03 17:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕自2008年以來，美國民主黨在16年間掌控白宮長達12年，推動了包括「歐巴馬健保」在內的多項重大政策，並在文化領域上占據主導地位。然而，隨著2024年總統大選逼近，民主黨主導的自由主義時代或許將告終。《紐約時報》資深政治分析師柯恩（Nate Cohn）分析，即使民主黨能贏得此次選舉，美國政治環境已經顯現出保守轉向的趨勢。

根據《紐約時報》與錫耶納學院（Siena College）最新民調，拜登總統的支持率僅40%，只有28%的選民認為美國走在正確的道路上。從歷史上看，當總統和國家前景普遍不被認可時，執政黨通常難以保住白宮。此外，民調也顯示，在多數重要議題上，選民傾向於支持共和黨，除了少數如民主制度及墮胎權的議題外，民主黨處於守勢。

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此趨勢不僅限於美國，全球多個發達國家的執政黨都面臨相似困境。自疫情爆發後的經濟動盪和高通脹已使各國選民對執政黨產生不滿。柯恩指出，像英國、德國、日本和義大利等國家的執政黨接連遭遇挫敗，顯示出選民對現狀感到焦慮，急於改變。

美國疫情後的經濟和社會不滿，也對民主黨產生不利影響。該黨在疫情期間推動口罩和疫苗令、學校關閉等強硬政策，並倡導支持「黑人命也是命」（Black Lives Matter）等運動。然而，疫情結束後，這些政策卻被視為包袱，導致部分年輕選民對民主黨失去信任。

這種右傾趨勢也反映在政黨認同上，共和黨的支持率首度超越民主黨，選民登記的趨勢也顯示共和黨的快速增長。如果沒有川普的包袱，共和黨很可能像1980年或2008年那樣，以壓倒性優勢贏得一場「改變」選舉，從而對美國政治走向產生深遠影響。

柯恩指出，如果川普獲勝，最可能的解釋是選民對民主黨執政感到失望，渴望改變，而不是川普本身的個人魅力。如果賀錦麗獲勝，那將證明川普在1月6日國會山莊騷動事件中的行為以及最高法院推翻《羅訴韋德案》的決定，使他輸掉了一場原本可以獲勝的選舉。然而，即使如此，賀錦麗的勝利也未必預示著進步主義的復興。弔詭的是，如果川普再次當選，反而可能激起更強烈的反川普情緒，進而再次點燃自由主義的能量。

事實上，民主黨正在逐步調整立場，以回應選民的保守轉向。在移民、能源和治安等議題上，民主黨開始採取更為溫和的立場，試圖貼近選民的訴求，甚至連賀錦麗也必須放棄先前支持的禁水力壓裂法（fracking，用於頁岩油開採）、全民醫保等政策。隨著選民對高物價、不安全感等議題的關注，民主黨不得不在政策上逐步向右靠攏，以回應國內需求。

柯恩認為，無論這次選舉結果如何，長達十餘年的自由派優勢或已步入尾聲。歷史學家日後或許會將2024年視為美國政治中自由主義時代的終點。

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