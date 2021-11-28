南非班機61人確診 荷蘭：部分「幾乎確定」感染Omicron

26日2架從南非抵達荷蘭阿姆斯特丹的航班中，共有61人確診武漢肺炎，據信有一部分旅客感染的正是「Omicron」變種病毒。（路透）

2021/11/28 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭近日爆出2架自南非飛抵阿姆斯特丹的班機中，有61人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），據信至少有一部分旅客感染的正是最新變種病毒「Omicron」。

根據《路透》報導，為防堵Omicron變異株入侵，荷蘭自26日禁止所有來自非洲南部的班機降落，但同日已有2架荷蘭皇家航空（KLM）客機分別由南非開普敦及約翰尼斯堡飛抵阿姆斯特丹史基浦機場；入境篩檢發現總計624名乘客中，有61人確診武漢肺炎。

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荷蘭衛生研究所（RIVM）事後發聲明表示，在完成武肺篩檢的民眾中，一部分可能已感染Omicron變異株；RIVM發言人更指出，部分病例「幾乎確定」為Omicron相關個案，但仍需進一步分析，目前並未透露確切所指人數。

此外，報導指出，荷蘭皇家航空發言人說明，機上乘客在登機前皆有出示篩檢陰性或疫苗接種證明，公司對於如今爆出多例確診暫無法做出解釋；發言人說，可能有部分確診病例是接種過疫苗者仍遭感染，也可能是其中「由陰轉陽」的人數異常地多。

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