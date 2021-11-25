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    印度人口結構首次女多於男 原因是女性壽命長

    根據政府部門的統計數據顯示，有紀錄以來，印度的人口結構首次女多於男。（法新社資料照）

    根據政府部門的統計數據顯示，有紀錄以來，印度的人口結構首次女多於男。（法新社資料照）

    2021/11/25 23:51

    〔中央社〕根據政府部門的統計數據顯示，有紀錄以來，印度的人口結構首次女多於男。政府的統計數據另顯示，人口總數世界第2的印度出生率略降。

    法新社報導，因女方得置辦嫁妝的傳統習俗，以致女兒通常被視為重擔與賠錢貨，印度的父母向來重男輕女。

    雖然印度明定因性別選擇而墮胎違法，不過這樣的行徑在當地積習難改，並且印度的國家人口數據歷來記錄，印度男女比例差距是全球最懸殊的國家之一。

    但是最新一期由印度衛生部在24日發行的「國家家庭衛生研究」（National Family Health Survey）期刊，經過兩年的研究調查後發現，每1000名男性對應1020名女性。

    1876年印度首度展開人口普查，這是迄今政府重要的人口普查首次顯示印度女多於男。

    印度男嬰出生數仍高於女嬰，平均每1000個男嬰對應929個女嬰，而人口性別的差異一般說法是女性壽命較長所致。

    衛生部公布的數據另顯示，印度出生略減，上回2015至2016年的調查，當時每名婦女可生2.2個，如今降至2個。

    印度總人口約13億，聯合國預測往後10年，印度人口將超越中國。

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