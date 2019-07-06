悲！印度出現「無子宮婦女村」 原因讓人淚崩…

2019-07-06 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕印度農村近年來出現了不少的「無子宮婦女村」，不良的衛生環境加上不友善的勞動條件，在種種無奈的現實環境逼迫下，成千上萬的印度婦女竟為了能夠持續下田工作，選擇摘除子宮，不用因為經期停工。而這樣的決定對她們的身體以及人生，造成長遠且不可逆的衝擊。

根據BBC報導，印度媒體指出，位於印度西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）在過去3年來，已有數千名年輕婦女為了能像「收割機」一樣，不因經期而暫停產能，動了摘除子宮手術。每年有數以萬計印度農村婦女湧入「糖帶」（the sugar belt）收割甘蔗，雇主甚至不願意雇用女性，因為收割甘蔗是極其粗重的勞動，經期可能也會讓女性勞工每個月會有1到2天無法下田工作。而這些婦女如果因為經期無法上工，甚至會被雇主「罰款」。

馬哈拉施特拉邦的衛生部長辛德（Eknath Shinde）也坦承，光是比德地區（Beed），就有4605名女性接受子宮摘除手術。

摘除子宮可能會影響體內的荷爾蒙平衡，甚至出現各種後遺症。一名來自比德地區的小村莊（Vanjarwadi village）的婦女說，在她們村子裡，已有半數以上的女性摘除子宮，大部分年紀都在40歲以下，其中也有不少人才20幾歲。

這名婦女說，手術後，她的健康狀況也跟著惡化，肩頸、背部以及膝蓋關節持續疼痛，不斷困擾著她，甚至四肢末梢處以及臉部也出現腫脹。另一名婦女則說，不時的暈眩導致她在短距離內，也無法行走。兩人說，這些後遺症導致她們再也無法下田從事體力勞動工作。

在印度文化中，月經長期被視為「禁忌」，而經期中的婦女至今更仍被視為「不潔」（impure），而被排斥於宗教與社會活動之外。除了社會傳統文化的觀念、加上雇主的壓榨剝削，還有衛生條件不佳的生活環境，導致私密處感染等婦科疾病，種種因素之下，數以萬計的農村婦女，特別是出身自貧困家庭的女性，決定切除子宮以根絕「後顧之憂」。而如此決定，卻對她們的身體以及人生，造成長遠且不可逆的衝擊。

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