印度人口爆炸！ 莫迪首度警告 呼籲實施計畫生育

2019-08-15 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi）今（15）日警告，這個擁有13億人口的國家出現「失控的人口爆炸」危機，這是他第一次提出這個問題，並呼籲採取計畫生育措施。

綜合外媒報導，根據聯合國統計，印度是世界上人口第2多的國家，僅次於擁有14人口的中國，預計到了2024年，印度人口數量將超越中國。

莫迪今日在首都新德里發表印度獨立日演講時，首次表明人口不斷增加是一個值得關注的問題，中央和邦政府應該採取措施來解決這個問題，「現在是時候接受面前的挑戰...人口爆炸。這將為我國的後代帶來許多挑戰」。

莫迪讚揚有部份「知情」的印度人讓家庭保持在較小的規模，稱這是一種愛國主義行為，他呼籲印度父母認真考慮是否能夠實現所有孩子的夢想和願望，稱「一個較小的家庭會更加快樂和滿足，你的家人將遠離疾病、將擁有更多的資源」。

印度曾於1970年代對男性實施強制絕育措施，以限制人口增長，但因引發眾怒而被迫放棄該計畫。當局已於1996年停止制定官方絕育目標，但權利活動人士指出，這種作法仍存於基層。根據印度「國家健康計畫」（National Health Mission）的資料，2017和2018年，印度各地有超過190萬人絕育，大部分都是女性。

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