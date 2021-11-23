杜特蒂控某總統參選人吸毒 小馬可仕自清

菲律賓總統杜特蒂指控，某位總統參選人吸毒。已故菲律賓獨裁者馬可仕之子小馬可仕（見圖）今天表示，他已接受古柯鹼採檢，檢測結果呈陰性並送交警察機構。（路透）

2021/11/23 20:59

〔中央社〕已故菲律賓獨裁者馬可仕之子小馬可仕今天表示，他已接受古柯鹼採檢，檢測結果呈陰性並送交警察機構。此前菲律賓總統杜特蒂指控，某位總統參選人吸毒。

法新社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發聲明說，他昨天受檢，且檢測結果已送交3個警察機構。菲國明年選總統，小馬可仕是被看好的參選人之一。他告訴國內媒體，他的檢測結果呈陰性。

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小馬可仕說：「我真的不覺得我是被影射的那個人，儘管如此，為了取信於我的支持者我反對非法毒品，身為有志角逐大位的公眾人物，我認為我責無旁貸。這就是為什麼我昨天接受古柯鹼檢測的原因。」他有個人盡皆知的小名「邦邦」（Bongbong）。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）並未點名哪位參選人吸食古柯鹼。這位現任菲國總統向毒品宣戰，成千上萬的人因掃毒而喪命。

不過他不時使用男性代名詞提及影射的對象。杜特蒂22日說：「有個參選人吸食古柯鹼，你們可以問問那些有錢人，為什麼我沒逮捕那個傢伙？你們不曉得那些有錢人，他們搭遊艇出海，或者在空中，那是他們吸毒的所在。」

外洩的菲律賓頗具公信力民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）的10月分調查，據稱顯示小馬可仕是最受選民青睞的總統參選人，支持度高達47%。

其次是現任副總統及主要在野黨的參選人羅貝多（Leni Robredo）18%，首都馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）13%。

退休拳王、現任參議員巴喬（Manny Pacquiao）以9%支持度暫居第4，其後是參議員賴克遜（Panfilo Lacson）的5%支持率。

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