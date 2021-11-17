防疫旅館隔離吸毒暴斃 檢警溯源追出八年級毒販

黃姓藥頭販售三級毒品成分毒咖啡包給住在防疫旅館的陳姓男子。基隆地檢署依違反毒品危害防制條例販毒罪嫌將他起訴。（資料照）

2021/11/17 21:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子防疫旅館隔離期間暴斃，檢警從房內扣到的毒咖啡包，溯源追到害死陳的毒品，是年僅27歲的黃姓男子賣給他的，不僅還給家屬一個公道，也將黃姓毒販依刑度為7年起跳的販賣三級毒品罪嫌起訴。

今年8月間，適逢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻期間，返台國人依規定須居住在防疫旅館隔離14天。

請繼續往下閱讀...

20歲陳姓男子今年8月12返台後，住進基隆市某間防疫旅館，5天後被發現陳屍在房間內。

由於陳某陳屍防疫旅館期間，時值武漢肺炎肆虐嚴峻期間，轄區基隆市警二分局偵查隊獲報，與防疫人員不敢大意穿戴防護衣前往採證，在屋內發現12包毒咖啡包殘渣袋，另有6包尚未開封的毒咖啡包。

檢察官張長樹為釐清陳死因，經解剖後，確定陳並非感染武漢肺炎，而是藥物中毒，導致中樞神經衰竭死亡。

檢調追查尚未開封的毒品咖啡包，含有甲基甲基卡西酮等三級毒品成分，與陳體內殘留的毒品成分相同。

檢警鑑識陳的手機查出，陳入住防疫旅館當天，透過手機通訊軟體Wechat向黃姓男子以台幣3800元價格，購得10包含有甲基甲基卡西酮等三級毒品成分的毒咖啡包後，打電話給陳母謊稱欠黃3800元，請不知情的陳母幫忙匯款到黃指定的帳戶內。

黃在收到匯款後，把10包毒咖發包裝在餅乾盒內，交給陳的連姓女友，由連女攜至防疫旅館，交由不知情的櫃台人員轉交給陳。

陳以上述手法成功取得10包毒咖啡包在防疫旅館施用毒品，16日再以手機通訊軟體Wechat向黃訂購10包毒咖啡包，這次換騙連女匯3800元到黃帳戶後，由黃直接拿到防疫旅館，請櫃檯人員轉交給陳。

警方循線至新北市深坑區逮到27歲的黃姓男子，在黃住處內扣到尚未賣出去的毒咖啡包，毒咖啡包的成分，與檢警在防疫旅館扣得的毒咖啡包成分一樣，也與陳體內殘留的毒物反應相同。

檢方調查時，黃坦承賣毒給陳施用，遂將黃依涉犯刑度為七年起跳的毒品危害防制條例「販賣第三級毒品罪」嫌起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法