俄羅斯國會大選開票！ 普廷執政黨稱奪2/3席次 反對派質疑有弊

俄羅斯莫斯科的選務人員正在清點國會大選選票。（法新社）

2021/09/20 17:39

〔中央社〕俄羅斯總統普廷所屬「團結俄羅斯黨」（United Russia）今天宣稱已經取得國會2/3多數席次。反對派則稱這次大選結果遭到操縱。

團結俄羅斯黨理事會秘書圖爾恰克（Andrei Turchak）告訴記者，在昨天落幕的3天國會大選中，團結俄羅斯黨將奪得120席政黨席次，以及195席單一選區議員席次，在全部450個席次中拿下315席。

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他表示，團結俄羅斯黨「贏得乾淨且令人信服的勝利」，過程中沒有出現重大違規事項。

他並表示，團結俄羅斯黨在39個地區的議會選舉也取得勝利。

這場國會與地方選舉投票前，俄國當局關押普廷（Vladimir Putin）的最知名政敵納瓦尼（Alexei Navalny），並以「極端分子」為由查禁納瓦尼所屬組織，前所未見地取締反對派。

目前開出85%選票，團結俄羅斯黨以49.76%領先，共產黨以19.61%居次。

納瓦尼的盟友稱選票遭到大規模偽造，尤其是在支持自由派與反對黨的莫斯科，多次延後宣布電子投票的開票結果。

納瓦尼的發言人亞米許（Kira Yarmysh）說：「這真的難以置信。我還記得2011年的感覺，當時他們偷走了選舉。現在又發生相同事情。」

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