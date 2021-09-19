俄國政府施壓Google 刪除反對黨國會候選人推薦名單

俄羅斯為期3天的國會大選投票預計週日（19日）晚上8點結束，在美國網路巨擘Google遭俄國當局施壓，刪除遭囚禁的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）所推薦的候選人名單情況下，國總統普廷所屬的「團結俄羅斯黨」（United Russia）預料將繼續保持國會絕大多數席次。 （路透）

2021/09/19 20:54

〔編譯盧永山／綜合報導〕俄羅斯為期3天的國會大選投票預計週日（19日）晚上8點結束，在美國網路巨擘Google遭俄國當局施壓，刪除遭囚禁的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）所推薦的候選人名單情況下，俄國反對派更難以拉下與克里姆林宮結盟的政治人物，俄國總統普廷所屬的「團結俄羅斯黨」（United Russia）預料將繼續保持國會絕大多數席次。

這份名單是納瓦尼「智慧投票」策略的一環，以向支持者展示支持那些候選人，集中選票，讓支持克里姆林宮的候選人落選。而Google刪除這份名單，面臨俄國反對派和西方國家的強力抨擊，認為其屈服於俄國當局的壓力。

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俄國政府在這次國會大選前，對反對派進行前所未有的鎮壓，不僅將普亭最著名的政敵納瓦尼關押大牢，今年6月還將納瓦尼及其盟友領導的組織列為「極端組織」，禁止他們參與大選，納瓦尼的主要盟友不是遭到逮捕就是逃離俄國。

納瓦尼的盟友表示，Google在俄國媒體監管機構Roskomnadzor 的要求下，已刪除2份他們推薦的候選人名單和2部介紹候選人的YouTube影片。法新社駐俄國記者週日已無法取得這2份名單和2部影片。

Google和蘋果在上週五（9月17日）大選投票的首日，才將納瓦尼陣營推出的「智慧投票」應用程式（App）從它們的網路商店中下架。熟悉Google和蘋果決定的消息人士透露，此舉是在俄國當局的壓力下而被迫採取的行動，包括威脅逮捕這2家科技巨擘的當地員工。

此外，在俄國風行的即時通訊軟體Telegram，也因Roskomnadzor 的要求而刪除「智慧投票」App。

不過，納瓦尼團隊週日迅速推出新的候選人名單YouTube介紹影片。遭俄國當局查禁的納瓦尼「反貪腐基金會」發出推文指出：「Roskomnadzor會多快提出刪除的要求，YouTube是否會配合，我們就走著瞧！」

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