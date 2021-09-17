軍武新知》俄將部署S-500防空系統 印度可能為首名客戶

S-500「普羅米修斯」防空飛彈系統測試畫面。（圖翻攝自俄羅斯國防部）

2021/09/17 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄國研發的S-500「普羅米修斯」防空飛彈系統完成測試，並準備朝各級部隊部署，俄羅斯副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）昨日指出，印度可能成為S-500的首名外國客戶。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯副總理波瑞索夫昨於秋明州（Tyumen）的石油天然氣論壇上表示，印度確實為潛在客戶之一，但尚未達成詳細協議，因為還沒有讓俄國武裝部隊確認實裝前，按照往例都不會先行外銷。

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不過若要外銷，需經俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）批准，波瑞索夫表示，近幾年應不會敲定，他也強調，外銷版本性能會較弱，和俄軍使用的有所差距。

波瑞索夫重申，印度為俄羅斯軍武最大出口國，並會互相分享軍事技術，因為雙方沒有政治或領土糾紛。

波瑞索夫昨事先宣布，俄國研發的S-500「地對空」防空系統完成測試，將開始配裝到各級部隊，首都莫斯科的居民可望率先目睹S-500。

俄羅斯飛彈防禦部隊司令巴巴克夫少將（Sergei Babakov）曾強調「S-500沒有其他系統可以媲美」；俄羅斯也將其定位為太空防禦系統（Space Defence System），聲稱具有攔截洲際彈道飛彈、超音速巡弋飛彈以及飛行器的能力。

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