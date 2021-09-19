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    歷史性的一刻！SpaceX全平民太空艙成功降落

    SpaceX天龍號搭載4名無太空人資格的民眾，在完成3天的飛行後於美東時間18日晚間7時（台灣時間19日上午7時）順利降落於佛州大西洋海域。（路透）

    SpaceX天龍號搭載4名無太空人資格的民眾，在完成3天的飛行後於美東時間18日晚間7時（台灣時間19日上午7時）順利降落於佛州大西洋海域。（路透）

    2021/09/19 09:21

    〔即時新聞／綜合報導〕人類史上首次全部由平民擔任太空船人員的飛行任務達成了！SpaceX天龍號搭載4名無太空人資格的民眾，15日於佛州甘迺迪太空中心發射升空執行Inspiration4商業載人任務，並在美東時間18日晚間7時（台灣時間19日上午7時）順利降落於佛州大西洋海域。

    據《路透》報導，天龍號太空船的堅韌號（Resilience）太空艙，從地球軌道降落後升起緩衝傘，SpaceX飛航控制中心隨即響起一片掌聲，接著堅韌號落入海面濺起水花，又是一片掌聲傳來，SpaceX就此完成了人類的里程碑。

    4個「平民太空人」依序出來並站到了回收船的甲板上，首先是29歲的聖裘德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospit）助理醫師亞希諾（Hayley Arceneaux），她曾在10歲因骨癌進行膝蓋替換手術，緊接著是地質學家普羅克特（Sian Proctor）以及美退役空軍、航太工程師山布羅斯基（Chris Sembroski）。

    至於此次任務的發起人、美國38歲億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）則是最後出來，控制中心看到4人全都安然無恙再次響起歡呼。SpaceX在本次作業中提供了太空船、發射和回收服務，而馬斯克所推動的首次商業太空旅遊圓滿成功，遙遙領先同業中的競爭對手。

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