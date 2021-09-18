菲律賓掃毒濫殺受國際法庭關注 受害者家屬盼伸張正義

菲律賓總統杜特蒂在2016年開始掃毒計畫，射殺大量的販毒、吸毒嫌疑人，此舉也招來受害者家屬的不滿。（歐新社）

2021/09/18 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂在2016年開始掃毒計畫，射殺大量的販毒、吸毒嫌疑人，此舉也招來受害者家屬的不滿。本週國際刑事法庭批准調查菲律賓掃毒行動，為受害者家屬所盼尋的公平正義帶來一絲希望。

據《路透》報導，杜特蒂的掃毒計畫日前受人權組織指責，讓警察大規模射殺手無寸鐵的毒品嫌疑人，是在煽動「致命的」暴力。而國際刑事法庭在本週批准調查菲律賓掃毒行動後，也使因掃毒行動而遭射殺的受害者家屬，所盼尋的公平正義帶來一絲希望。

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據報導，其中一位受害者家屬馬莉（Mary Jane Gerangco）說：「我很感激我們的情況以及我兄弟被射殺的事情能夠得到關注，希望我們的家人能夠得到公平正義，而那些有過錯的人必須被追究責任。」

菲律賓國家警察發表聲明指出，這些指控已經多次證明是錯誤的，警察部隊「絕不容忍或掩飾欺凌或其他錯誤形式的行為出現」。警察發言人也表示，「在過去5年裡，與毒品有關的犯罪下降了64%」，因此他們會持續進行打擊毒品的行動。

據報導，杜特蒂自2016年上任以來，已經殺害了6100名涉嫌販毒和吸毒的人。海牙（The Hague）的法官指出，根據檢察官的資料顯示，掃毒行動不能看作是「合法的執法行動」，而是「對平民的系統性攻擊」。

報導指出，菲律賓政府在16日表示，它不會配合國際刑事法庭的調查，也不允許調查人員進入該國。

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