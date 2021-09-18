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    二戰前就在捕龍蝦！破百歲嬤仍1週3天出海 霸氣喊：做到死為止！

    維吉妮雅奧莉薇（Virginia Oliver）正忙於測量和綑綁龍蝦的工作中。（美聯社）

    維吉妮雅奧莉薇（Virginia Oliver）正忙於測量和綑綁龍蝦的工作中。（美聯社）

    2021/09/18 16:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國有位101歲女性人瑞，從第二次世界大戰前就開始捕撈龍蝦，她不僅是當地最年長的龍蝦捕手，也可能是全球最年長的捕龍蝦達人。即使現在已超過百歲，仍1週3天出海捕追龍蝦，「我這輩子都在做這件事，就做到死吧」。

    綜合外媒報導，美國緬因州現年101歲的奧麗薇（Virginia Oliver），自8歲起、二戰前就與從事龍蝦經銷商的父親從事捕龍蝦事業，至今職齡已有94年，仍十分熱愛這份工作，1週3天仍會與兒子麥克斯（Max）一起出海捕龍蝦。

    奧莉薇表示，在這幾十年中，龍蝦產業有很大的變化，像是原本是工人階級的食物變成高檔餐廳的佳餚；現在的價格與她當初第一年捕龍蝦的每磅28美分，漲了15倍；而最初用來捕撈龍蝦的木網現今都換成了鐵網，舊木網則成了餐廳裡的裝飾藝術品，不過還是有相同的地方，比如早起。

    儘管幾年前奧麗薇曾遭螃蟹剪斷手指縫了7針，她仍未考慮就此退休。醫生不禁詢問為何要出海捕龍蝦，她僅是回答「因為我想」，且她認為，「我這輩子都在做這件事，就做到死吧」，可見這名人瑞對她工作的熱愛。

    維吉妮雅奧莉薇（Virginia Oliver）與兒子麥克斯（Max）一同出海捕蝦。（美聯社）

    維吉妮雅奧莉薇（Virginia Oliver）與兒子麥克斯（Max）一同出海捕蝦。（美聯社）

    奧莉薇表示自己沒有計畫要從捕龍蝦的行業中退休。（美聯社）

    奧莉薇表示自己沒有計畫要從捕龍蝦的行業中退休。（美聯社）

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