畫面曝光！媽寶男酒駕撞火車闖大禍 第一件事「找媽媽」

英國一名男子酒駕撞上行駛中的火車後，沒想到自行脫困後第一件事居然是「打電話找媽媽」，請母親載自己逃離現場。（圖取自Facebook/South Yorkshire Police）

2021/09/17 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕在英國國營鐵路工司工作的27歲男子羅奇福德（Michael Rochford），6月間酒駕撞上一輛高速行駛的列車，導致多名乘客受傷、列車誤點以及鐵路局慘重損失，而他自行脫困後第一件事居然是「打電話找媽媽」，接著逃離現場。本案近日開庭，他因危險駕駛、肇事逃逸及妨礙司法公正，被判處10個月徒刑。

綜合外媒報導，事情發生在南約克郡的唐卡斯特市，當天羅奇福德在足球俱樂部和朋友喝酒後，酒駕行經東海岸幹線鐵路平交道時，直接撞上行駛中的列車，導致多名乘客輕、重傷，還有一名在附近花圃工作的男子險被火車殘骸砸傷，列車因此誤點超過15個小時，鐵路局損失高達34.5萬英鎊（約新台幣1319萬元）。

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報導指出，身為鐵路號誌技術人員的羅奇福德闖禍後，自行從撞爛的車子爬出，竟打電話請母親來載他逃離現場，後來甚至自行報警，謊稱車鑰匙和車子都被偷走了，企圖誆騙警方。

然而，羅奇福德母親的鄰居後來向警方踢爆，無意間聽見羅奇福德哀求家人「不要告訴任何人我在哪裡」，他還特地換了一套衣服，再讓女友載走。警方到他家調查時，注意到他看起來很緊張，調閱監視器後發現這一切都是羅奇福德在自導自演，這才戳破他的謊言。

本案近日開庭審理，法官指責羅奇福德酒駕很有可能造成重大災難，更可能奪走許多無辜性命，是「非常嚴重的案例」，因此，雖然本次事故沒有造成重大傷亡，羅奇福德犯後也悔過，依舊無法逃過牢獄的刑責，法院宣布判處10個月徒刑，且禁止他在未來4年內開車。

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