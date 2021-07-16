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    軍情動態》文武大王軍艦官兵染疫 南韓擬派運輸機接回

    南韓海軍清海部隊第34梯隊文武大王號驅逐艦（Munmu the Great，4400噸級）出現確診病例，目前還在擴大篩檢中，由於擔心艦上病例數增加，有消息指出南韓政府擬派空軍空中加油運輸機，將所有官兵接回。（法新社）

    南韓海軍清海部隊第34梯隊文武大王號驅逐艦（Munmu the Great，4400噸級）出現確診病例，目前還在擴大篩檢中，由於擔心艦上病例數增加，有消息指出南韓政府擬派空軍空中加油運輸機，將所有官兵接回。（法新社）

    2021/07/16 12:12

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓海軍清海部隊第34梯隊文武大王號驅逐艦（Munmu the Great，4400噸級）出現確診病例，目前還在擴大篩檢中，由於擔心艦上病例數增加，有消息指出南韓政府擬派空軍空中加油運輸機，將所有官兵接回。

    南韓面臨武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第4波大流行，疫情持續延燒，連在海外執行任務的海軍部隊，也傳出6名官兵確診；令人擔憂的是，清海部隊第34梯隊於今年2月啟航執行任務，因此船上官兵均未接種疫苗，目前已經加快腳步進行篩檢。

    根據《韓聯社》報導，多名南韓軍方消息人士指出，有許多官兵家屬接到副隊長金東來的通報，指出考量艦上確診人數恐持續增加，因此南韓正打算緊急派出兩架KC-330加油運輸機，將清海部隊第34梯隊全數官兵接回，具體時間約在下週內。

    此外，軍方也打算調派忠武公李舜臣級驅逐艦的校級軍官和相關人力前往支援，將文武大王號驅逐艦駛返南韓。

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