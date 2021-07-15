南韓連9天確診破千！海上部隊也爆6官兵染疫 擴大篩檢中

南韓軍方今日表示，目前在海外執行任務的海軍部隊、文武大王號驅逐艦（見圖），也傳出有6名官兵確診，目前正擴大篩檢中。（歐新社）

2021/07/15 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕南韓日前進入武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第4波大流行，超過一週每日確診數都超過1千例，過去一天南韓再增1600例，軍方今日則表示，目前在海外執行任務的海軍部隊，也傳出有6名官兵確診，目前正擴大篩檢中。

據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部今日通報，過去一天南韓新增1600例確診病例，這也是連續9天單日確診破千例，其中社區感染病例1555例，境外輸入性病例45例，累計確診已超過17.3萬例。

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南韓聯合參謀本部今日指出，目前在海外執行任務的海軍清海部隊第34梯隊文武大王號驅逐艦（Munmu the Great，4400噸級），14日也傳出一名幹部出現症狀，經過對其接觸的官兵採檢，目前已知有6名官兵確診。報導指清海部隊第34梯隊於今年2月啟航執行任務，船上官兵均未接種新冠疫苗。

據指先出現症狀的幹部在上月底曾於港口執行軍用物資裝載任務，為避免更多感染案例，軍方已先將確診病例和其他有症狀的人員都隔離在艦艇內，同時也要盡速為艦上的300多名官兵進行檢測，軍方表示目前正在研討，將相關人員送回國的方案。

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