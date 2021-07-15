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    南韓疫情發燒！連9天確診逾千 首都圈以外被批限制太鬆

    南韓今（15）日新增1600例確診，已是連續第9天確診破千例。（美聯社）

    南韓今（15）日新增1600例確診，已是連續第9天確診破千例。（美聯社）

    2021/07/15 22:36

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍未趨緩，已連續9日確診破逾千例。南韓疾病管理廳（KDCA）表示，疾病傳播的速度在首都及首都以外的地區都有明顯增快趨勢。防疫限制較寬鬆的首都圈以外地區，今日新增494例確診，創下2020年2月以來首都圈地區以外新增確診人數新高。

    《美聯社》報導，南韓今（15）日新增1600例確診，已是連續第9天確診破千例。首爾及附近人口稠密的首都圈地區先前已啟動防疫最高級第4級警戒。

    目前南韓首都圈以外的地區仍維持1至2級警戒，但今日首都圈以外地區新增了494例確診，創下2020年2月東南部城市大邱爆發疫情以來，首都圈以外新增確診人數新高。人們因此呼籲政府應在全國都加強防疫限制。

    南韓因預估夏季的確診人數將會減少，便在5、6月宣布放寬口罩相關規定，且從7月開始，可以舉行更大規模的集會並延長餐廳內用時間。有人指出，政府太快放鬆社交距離限制，因此向公眾傳達了錯誤信息。

    南韓目前累計確診總病例超過17萬，總死亡人數為2050人。目前有30.8%的人口接種了第1劑疫苗，12%的人口則已完成第2劑疫苗接種。

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