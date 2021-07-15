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    WHO籲中國配合調查武肺起源 譚德塞：欠受苦之人合理解釋

    世界衛生組織秘書長譚德塞今日呼籲中國應保持透明、公開及合作。（路透）

    世界衛生組織秘書長譚德塞今日呼籲中國應保持透明、公開及合作。（路透）

    2021/07/15 23:46

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球肆虐至今，起源何處卻仍眾說紛紜。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今（15）日呼籲中國應保持透明、公開及合作，並說欠受疫情所苦之人合理解釋，德國衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）也呼籲中國繼續調查疫情起源。

    《路透》報導，譚德塞今日表示，由於缺乏武漢肺炎最初幾天在中國傳播的原始數據，針對中國疫情爆發起源的調查因此受到阻礙。譚德賽表示，他們要求中國保持透明、公開及合作的態度。他也表示，欠那些因疫情而死或受苦之人1個解釋。

    斯帕恩則呼籲中國應繼續調查疫情爆發的起源，並表示需要更多信息。他也表示德國將會捐款2.6億歐元（約台幣85億元）給WHO的「ACT 加速器」（ACT Accelerator） 計畫，該計畫旨在確保全球能公平獲取防疫工具。

    根據WHO統計，截至今日，全球已有超過1億8700萬人確診，總死亡人數則超過400萬人。

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