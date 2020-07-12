WHO專家組不訪查武漢病毒所 權威學者痛批：沒有公信力

世衛組織專家組近日再赴中國調查病毒起源，據外媒指出，團隊不會前往武漢病毒研究所調查；對此，美國、澳的權威學者痛批，這樣的調查不具公信力。圖為美國羅格斯大學生物學家埃布萊特。（路透資料照）

2020-07-12 23:59:54

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）殃及全球，世衛組織（WHO）專家組近日再赴中國調查病毒起源，但據外媒指出，不會前往武漢病毒研究所調查；對此，美、澳的權威學者痛批，這樣的調查不具公信力。

綜合媒體報導，世界衛生組織秘書長譚德塞上週表示，專家近日會前往中國調查，目標是確定疾病如何在跨物種傳播，但未說明專家人數及組成細節，僅強調團隊會在中國既有的研究基礎上進一步調查。

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根據《澳洲人報》報導，針對世衛僅遵循中國安排，並排除調查武漢病毒研究所，美國羅格斯大學生物學家埃布萊特（Richard Ebright）表示，以無證據為前提，假設病毒是自然的人畜共患病，無法解決因實驗室事故感染人類的可能性，調查「將無公信力」。

埃布萊特指出，為了讓調查有可信度與價值，必須解決病毒經實驗室意外進入人群的可能，還須解決通過實驗操作、增強病毒能力，感染人類的另一種可能性，即「功能性研究」。

澳洲福林德斯大學（Flinders University）醫學教授彼得羅夫斯基（Nikolai Petrovsky）同意埃布萊特的說法，他表示，武漢P4實驗室負責人石正麗今年二月時，已在發表於《自然》（Nature）期刊的一篇論文中透露，中國2012年發現與新冠病毒相似度高達96.2％的病毒，樣本存放在武漢病毒所。

彼得羅夫斯基指出，WHO團隊有權向中國詢問更名為「RaTG13」的「RaBtCov/4991」病毒，並找出武漢病毒所解釋改名的原因，以及調查最初在雲南礦坑受到病毒感染的工人。

澳洲福林德斯大學醫學教授彼得羅夫斯基（見圖）指出，WHO團隊有權相中國詢問更名為「RaTG13」的「RaBtCov/4991」病毒，並找出武漢病毒所解釋改名的原因，以及調查最初在雲南礦坑受到病毒感染的工人。 （歐新社資料照）

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