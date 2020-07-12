為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    WHO專家組不訪查武漢病毒所 權威學者痛批：沒有公信力

    世衛組織專家組近日再赴中國調查病毒起源，據外媒指出，團隊不會前往武漢病毒研究所調查；對此，美國、澳的權威學者痛批，這樣的調查不具公信力。圖為美國羅格斯大學生物學家埃布萊特。（路透資料照）

    世衛組織專家組近日再赴中國調查病毒起源，據外媒指出，團隊不會前往武漢病毒研究所調查；對此，美國、澳的權威學者痛批，這樣的調查不具公信力。圖為美國羅格斯大學生物學家埃布萊特。（路透資料照）

    2020-07-12 23:59:54

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）殃及全球，世衛組織（WHO）專家組近日再赴中國調查病毒起源，但據外媒指出，不會前往武漢病毒研究所調查；對此，美、澳的權威學者痛批，這樣的調查不具公信力。

    綜合媒體報導，世界衛生組織秘書長譚德塞上週表示，專家近日會前往中國調查，目標是確定疾病如何在跨物種傳播，但未說明專家人數及組成細節，僅強調團隊會在中國既有的研究基礎上進一步調查。

    根據《澳洲人報》報導，針對世衛僅遵循中國安排，並排除調查武漢病毒研究所，美國羅格斯大學生物學家埃布萊特（Richard Ebright）表示，以無證據為前提，假設病毒是自然的人畜共患病，無法解決因實驗室事故感染人類的可能性，調查「將無公信力」。

    埃布萊特指出，為了讓調查有可信度與價值，必須解決病毒經實驗室意外進入人群的可能，還須解決通過實驗操作、增強病毒能力，感染人類的另一種可能性，即「功能性研究」。

    澳洲福林德斯大學（Flinders University）醫學教授彼得羅夫斯基（Nikolai Petrovsky）同意埃布萊特的說法，他表示，武漢P4實驗室負責人石正麗今年二月時，已在發表於《自然》（Nature）期刊的一篇論文中透露，中國2012年發現與新冠病毒相似度高達96.2％的病毒，樣本存放在武漢病毒所。

    彼得羅夫斯基指出，WHO團隊有權向中國詢問更名為「RaTG13」的「RaBtCov/4991」病毒，並找出武漢病毒所解釋改名的原因，以及調查最初在雲南礦坑受到病毒感染的工人。

    澳洲福林德斯大學醫學教授彼得羅夫斯基（見圖）指出，WHO團隊有權相中國詢問更名為「RaTG13」的「RaBtCov/4991」病毒，並找出武漢病毒所解釋改名的原因，以及調查最初在雲南礦坑受到病毒感染的工人。 （歐新社資料照）

    澳洲福林德斯大學醫學教授彼得羅夫斯基（見圖）指出，WHO團隊有權相中國詢問更名為「RaTG13」的「RaBtCov/4991」病毒，並找出武漢病毒所解釋改名的原因，以及調查最初在雲南礦坑受到病毒感染的工人。 （歐新社資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    對抗中共！美國安顧問親赴歐洲 3天將晤4國官員
    2020-07-12 21:52

    對抗中共！美國安顧問親赴歐洲 3天將晤4國官員
    洪水3789萬人次受災！習近平認了：防汛形勢十分嚴峻
    2020-07-12 21:52

    洪水3789萬人次受災！習近平認了：防汛形勢十分嚴峻
    早買早知道 房價一定不會跌！！

    早買早知道 房價一定不會跌！！
    班農驚爆多名武漢實驗室科學家叛逃 與西方情報機構合作將揭疫情真相
    2020-07-12 16:11

    班農驚爆多名武漢實驗室科學家叛逃 與西方情報機構合作將揭疫情真相
    武漢肺炎病毒出現變種 港大醫學院院長：傳播率達1傳4
    2020-07-12 13:08

    武漢肺炎病毒出現變種 港大醫學院院長：傳播率達1傳4
    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」

    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」
    參加武漢肺炎派對後確診 美30歲男子病逝前遺言：我錯了
    2020-07-12 10:10

    參加武漢肺炎派對後確診 美30歲男子病逝前遺言：我錯了
    閻麗夢踢爆中國與WHO隱匿 專家：與時間線相吻合
    2020-07-11 22:52

    閻麗夢踢爆中國與WHO隱匿 專家：與時間線相吻合
    國際今日熱門
    2020-07-12 00:58

    土耳其修法改變律師協會結構 上千律師抗議

    2020-07-12 06:13

    南非教堂遭夜襲 挾持人質槍殺5人、6人送醫

    2020-07-12 06:46

    天空都被照亮！中國遼寧驚傳化工廠爆炸 傳17傷但真實情況不明

    2020-07-12 01:59

    中國任意執法風險升高 美警告公民要更加小心

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播