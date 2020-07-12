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    參加武漢肺炎派對後確診 美30歲男子病逝前遺言：我錯了

    美國1名健康男子參加「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）派對」後確診，病逝前懊悔地留下遺言。美國武漢肺炎患者示意圖，與本新聞無關。（路透）

    美國1名健康男子參加「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）派對」後確診，病逝前懊悔地留下遺言。美國武漢肺炎患者示意圖，與本新聞無關。（路透）

    2020-07-12 10:10:49

    〔即時新聞／綜合報導〕生命的代價！美國1名健健康康的30歲男子，參加「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）派對」後確診，病逝前懊悔地向護理師說：「我錯了，我以為這只是一場騙局。」

    《ABC》報導，美國德州聖安東尼奧衛理公會醫院（Methodist Hospital）收治了該名男子，醫院醫師阿普比（Jane Appleby）透露，所謂武漢肺炎派對就是由一些感染病毒的人舉行聚會，讓大家一起參加看看病毒是不是真的、是不是會有人被傳染。

    阿普比說，男子向護理師講述了派對的事情，那場聚會赫然是由確診武漢肺炎的患者所主持的，男子在死亡前還說了一句遺言：「我想我犯了一個錯誤，我原先以為這是一場騙局，但事實並非如此。」

    阿普比表示，她向各界分享這個故事並不是要嚇人，而是要大家理解武漢肺炎會影響到每個人，希望民眾儘量戴口罩並避免出門。

    衛生機構資料顯示，聖安東尼奧所在的比爾郡（Bexar County）目前累計病例達1萬8602例，其中大多數的病患是20歲至29歲的年輕人，佔了24％左右，其次是30歲至39歲的青壯年，佔了20％。

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