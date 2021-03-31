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    要譚德塞別講話！世衛中國專家：疫情調查是科學家的事

    世界衛生組織週二在官網公布武漢肺炎調查報告，秘書長譚德塞對此罕見嗆中國，並指調查尚未充分。（歐新社檔案照）

    世界衛生組織週二在官網公布武漢肺炎調查報告，秘書長譚德塞對此罕見嗆中國，並指調查尚未充分。（歐新社檔案照）

    2021/03/31 20:50

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織週二（30日）在官網公布長達123頁的武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）調查報告，秘書長譚德塞對此罕見嗆中國，並指調查尚未充分；不過，世衛疫情調查中國組專家梁萬年今（31日）反嗆，「這是我們科學家的事情」「充分不充分是科學家來說」。

    世衛官網週二發布報告，表明無法確認疫情源頭，譚德塞表示，前往中國的調查小組表達了他們在「訪問原始數據」遭遇困難，雖然專家小組訪問了當地幾間實驗室，並考量了病毒從實驗室傳入人群的可能，「但是，我認為這項評估不夠充分。需要更多的數據和研究來得出更可靠的結論。」

    根據中國官媒《人民日報》報導，中國國家衛生健康委員會體制改革司司長、世衛疫情調查中國組專家梁萬年對此回應，「什麼叫做原始數據？」他稱最基本的數據是包含患者的性別、年齡、症狀等資料，彙整之後成為整理數據，加以分類、挖掘後成為情報數據，就能提供相應訊息。

    梁萬年說：「你很難想像我們的專家到現場以後，對每一例病例，對每一個動物的樣本，從他早期採取的原始記錄一條一條看，看到最後才進行分析，這個是不切實際的，科學研究上也沒有這個需要。」且有些數據按照中國法律是不能夠帶走，不能拍照，但是世衛專家們在武漢共同分析的時候，「我們的數據庫，我們的資料，都是大家能看到的，都是在一起做的。」

    梁萬年強調，世衛的疫情起源報告「不是說中方專家研究中方專家的，外方專家研究外方專家的」，對於譚德塞的批評，「我不太清楚他是怎麼理解的，這是我們科學家的事情，我們科學家根據大家共有的這些數據來得出的這個研究報告，充分不充分是科學家來說，是歷史來說。」

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