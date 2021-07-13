單日確診逾4萬！印尼疫情再破紀錄 下週醫療人員追加1劑莫德納

印尼武漢肺炎疫情嚴峻，警察對移動人口檢查管制。（歐新社）

2021/07/13 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，印尼遭Delta變種病毒肆虐，今天（12日）公佈單日確診4萬427例，是該國疫情流行以來最高的數字，總確診數累積至256萬7630例。

綜合外媒報導，印尼今天公佈4萬427例確診，首次確診數破4萬人，今天也公布891例死亡。首都雅加達疫情嚴重，單日1萬4619例，確診數同樣破紀錄。

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印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）表示，政府認為確診數會在下週下降，因為本月3日以來已對爪哇島及峇厘島進行嚴格的疫情限制，人口流動減少。

印尼遭Delta變種病毒肆虐，醫療資源緊繃，傳出缺乏氧氣的危機。美國政府援助的300萬劑莫德納疫苗已在昨天（11日）抵達印尼。

印尼先前已購買1億850萬劑的中國科興疫苗，但傳出醫護人員完整接種2劑科興疫苗後，染疫人數仍持續增加。衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）9日宣布，政府將讓全國147萬名醫護人員，預計下週開始每人再接種1劑莫德納疫苗。

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