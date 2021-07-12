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    防疫緊急事態一波又一波 日本人累了：沒意義

    日本政府今天向東京都宣布緊急事態宣言，對於一波接一波的「緊急事態」，日本民眾出現了「防疫疲勞」的現象，日本街道示意圖。（法新社）

    日本政府今天向東京都宣布緊急事態宣言，對於一波接一波的「緊急事態」，日本民眾出現了「防疫疲勞」的現象，日本街道示意圖。（法新社）

    2021/07/12 19:45

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，日本政府今（12）日針對東京都第4度發布緊急事態宣言，持續至8月22日。對於一波接一波的「緊急事態」，不少日本民眾已出現「防疫疲勞」現象。

    《共同社》報導，距離東京奧運不到2週，日本政府今天向東京發布緊急事態宣言，持續至8月22日，埼玉、千葉、神奈川、大阪也延長「蔓延防止等重點措置」至同日，北海道、愛知、京都、兵庫和福岡今天則解除防疫重點措施。

    對於日本政府多次發布「緊急事態宣言」，日本民眾開始出現「防疫疲勞」的現象。東京都港區一名50多歲的上班族表示，反復實施同樣的措施很沒有意義，政府也沒有說明為何要宣布緊急事態宣言。橫濱市79歲的上班族也無奈表示，自己年紀較大，防疫意識較高，但這樣的緊張狀態，不能一直持續下去。

    沖繩縣那霸市一名61歲的簽約員工也表示，雖然延長緊急事態宣言是無可奈何的事情，但多次發布已讓日本民眾開始鬆懈。另外，他也對於夏季即將迎來的大批遊客感到十分擔憂。大阪府八尾市公司職員鐮田徹表示，對於延長事態宣言已經習以為常了，希望政府能採取提供疫苗等，更短期有效的防疫措施。

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