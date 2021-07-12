東京今進入第四次「緊急事態宣言」 日官房長官呼籲人民合作

東京都今日進入第四次「緊急事態宣言」。圖為東京街景。（法新社）

2021/07/12 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未平息，適逢7月底將舉辦東京奧運，考量到防止疫情蔓延，東京都今日進入第四次「緊急事態宣言」，解除時間訂為8月22日，這段時間也完整涵蓋東京奧運賽程，為防疫做好準備。

根據日本《共同社》報導，東京都此次「緊急事態宣言」時間長達6週之久，隨著緊急事態宣言再度實施，仍有許多人對日本確診人數增加而感到擔憂，並對政府的防疫應對措施表達不滿。

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目前實施「緊急事態宣言」的行政區為東京都及沖繩縣，實施至8月22日為止；實施「防止蔓延等重點措施」的千葉縣、埼玉縣、神奈川縣和大阪府將同步延長至8月22日，北海道、愛知縣、京都府、兵庫縣和福岡縣則是已在週日（11日）深夜後解除「防止蔓延等重點措施」。

內閣官房長官加藤勝信在例行記者會中表示，宣布緊急事態宣言是為了防止病毒在暑假及盂蘭盆節期間從東京向外傳，因此需要民眾對此理解並加以合作，此次緊急事態宣言是為了在接種疫苗行動取得一定進展前，確保不會爆發蔓延至全國的新一波疫情。

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