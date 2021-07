不滿報導打2劑科興仍確診！中國使館嗆《路透》：明明效果就很好

2021/07/12 19:36

〔即時新聞/綜合報導〕中國科興的武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗,在泰國和印尼屢屢傳出接種者遭突破感染的消息,《路透》昨日報導,600多名醫護施打了兩劑科興疫苗後仍確診,新聞發出後,引發中國駐斯里蘭卡大使館不滿,在推特嗆聲指,有67萬名醫護打疫苗,只有600多人感染,防護力達99%以上,明明效果就很好,質疑《路透》用意何在?

《路透》昨(11)日報導指出,根據泰國衛生部門資訊,有66萬7348名已經施打兩劑科興疫苗的醫護人員中,有618人仍感染,其中1名護士死亡,另外一位醫務人員狀況危急,專家小組對此建議打第三劑疫苗,以增加情況危急醫務人員的免疫力。

對此,中國駐斯里蘭卡大使館不滿地在推特PO文,表示這代表中國科興疫苗有99%的效力,使館並質問《路透》:「為什麼不顯示真實的有效率,而是下完全誤導和不利中國的標題,你的目的是什麼?」

對此,泰國朱拉隆功大學醫學系教授烏帕塞特(Noppacharn Uaprasert)在臉書PO文表示,無論支持還是反對科興疫苗,都不應該以此計算疫苗功效,直接以618染疫人員除以67萬總人數就是很大的錯誤,因為618名醫護不可能是同時染疫的。烏帕塞特並說,現在是沒有辦法計算出精確的效力,因為缺少時間因素以計算危害比。

Nice try @Reuters

But why not show the real efficacy rate instead of putting a completely misleading and adverse headline? What's your agenda?#Sinovac shows 99.9078% effective against #COVID19 , 99.999% against death & severe according to 677,348 medical personnel in #Thailand pic.twitter.com/VQgBrkrGoq