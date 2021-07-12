為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不滿報導打2劑科興仍確診！中國使館嗆《路透》：明明效果就很好

    《路透》昨日報導，600多名醫護施打了兩劑科興疫苗後仍確診，新聞發出後，引發中國駐斯里蘭卡大使館不滿。（擷取自《路透》）

    《路透》昨日報導，600多名醫護施打了兩劑科興疫苗後仍確診，新聞發出後，引發中國駐斯里蘭卡大使館不滿。（擷取自《路透》）

    2021/07/12 19:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國科興的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，在泰國和印尼屢屢傳出接種者遭突破感染的消息，《路透》昨日報導，600多名醫護施打了兩劑科興疫苗後仍確診，新聞發出後，引發中國駐斯里蘭卡大使館不滿，在推特嗆聲指，有67萬名醫護打疫苗，只有600多人感染，防護力達99%以上，明明效果就很好，質疑《路透》用意何在？

    《路透》昨（11）日報導指出，根據泰國衛生部門資訊，有66萬7348名已經施打兩劑科興疫苗的醫護人員中，有618人仍感染，其中1名護士死亡，另外一位醫務人員狀況危急，專家小組對此建議打第三劑疫苗，以增加情況危急醫務人員的免疫力。

    對此，中國駐斯里蘭卡大使館不滿地在推特PO文，表示這代表中國科興疫苗有99%的效力，使館並質問《路透》：「為什麼不顯示真實的有效率，而是下完全誤導和不利中國的標題，你的目的是什麼？」

    對此，泰國朱拉隆功大學醫學系教授烏帕塞特（Noppacharn Uaprasert）在臉書PO文表示，無論支持還是反對科興疫苗，都不應該以此計算疫苗功效，直接以618染疫人員除以67萬總人數就是很大的錯誤，因為618名醫護不可能是同時染疫的。烏帕塞特並說，現在是沒有辦法計算出精確的效力，因為缺少時間因素以計算危害比。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》Alpha與Delta變異株夾攻 曼谷疫情險峻再封城
    2021/07/12 17:33

    武漢肺炎》Alpha與Delta變異株夾攻 曼谷疫情險峻再封城
    中國科興疫苗屢遭突破感染 泰國衛生部長證實：將混打AZ
    2021/07/12 17:04

    中國科興疫苗屢遭突破感染 泰國衛生部長證實：將混打AZ

    疫情期間 肺腺癌治療該怎麼辦？
    完整接種2劑科興疫苗 泰國數百名醫護仍染疫
    2021/07/11 21:30

    完整接種2劑科興疫苗 泰國數百名醫護仍染疫
    武漢肺炎》泰國發現110瓶科興疫苗有「膠狀物」 疑因保存不當
    2021/06/29 20:22

    武漢肺炎》泰國發現110瓶科興疫苗有「膠狀物」 疑因保存不當
    國際今日熱門
    美國對外捐贈疫苗 北韓政府、學者斥「邪惡政治計畫」
    2021/07/12 15:35

    美國對外捐贈疫苗 北韓政府、學者斥「邪惡政治計畫」

    美國研究：喝咖啡可降低感染武肺風險10％
    2021/07/12 06:22

    美國研究：喝咖啡可降低感染武肺風險10％

    奇觀！ 緬北中國詐騙犯回國自首 每天限額150人
    2021/07/12 05:50

    奇觀！ 緬北中國詐騙犯回國自首 每天限額150人

    2個月內控制疫情 日媒大讚台灣
    2021/07/12 05:30

    2個月內控制疫情 日媒大讚台灣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播