不滿報導打2劑科興仍確診！中國使館嗆《路透》：明明效果就很好

《路透》昨日報導，600多名醫護施打了兩劑科興疫苗後仍確診，新聞發出後，引發中國駐斯里蘭卡大使館不滿。（擷取自《路透》）

2021/07/12 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國科興的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，在泰國和印尼屢屢傳出接種者遭突破感染的消息，《路透》昨日報導，600多名醫護施打了兩劑科興疫苗後仍確診，新聞發出後，引發中國駐斯里蘭卡大使館不滿，在推特嗆聲指，有67萬名醫護打疫苗，只有600多人感染，防護力達99%以上，明明效果就很好，質疑《路透》用意何在？

《路透》昨（11）日報導指出，根據泰國衛生部門資訊，有66萬7348名已經施打兩劑科興疫苗的醫護人員中，有618人仍感染，其中1名護士死亡，另外一位醫務人員狀況危急，專家小組對此建議打第三劑疫苗，以增加情況危急醫務人員的免疫力。

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對此，中國駐斯里蘭卡大使館不滿地在推特PO文，表示這代表中國科興疫苗有99%的效力，使館並質問《路透》：「為什麼不顯示真實的有效率，而是下完全誤導和不利中國的標題，你的目的是什麼？」

對此，泰國朱拉隆功大學醫學系教授烏帕塞特（Noppacharn Uaprasert）在臉書PO文表示，無論支持還是反對科興疫苗，都不應該以此計算疫苗功效，直接以618染疫人員除以67萬總人數就是很大的錯誤，因為618名醫護不可能是同時染疫的。烏帕塞特並說，現在是沒有辦法計算出精確的效力，因為缺少時間因素以計算危害比。

Nice try @Reuters

But why not show the real efficacy rate instead of putting a completely misleading and adverse headline? What's your agenda?#Sinovac shows 99.9078% effective against #COVID19 , 99.999% against death & severe according to 677,348 medical personnel in #Thailand pic.twitter.com/VQgBrkrGoq — Chinese Embassy in Sri Lanka （@ChinaEmbSL） July 11, 2021

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