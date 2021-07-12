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    法國移植權威杜伯納辭世 享壽80歲

    2021/07/12 03:21

    〔中央社〕法國移植權威杜伯納（Jean-Michel Dubernard）是全球首個完成手部和臉部移植手術的先驅，他的友人今天證實，杜伯納不幸辭世，享壽80歲。

    法新社報導，這位要求匿名的友人透露，杜伯納與家人出遊，10日晚間在伊斯坦堡（Istanbul）的機場暈倒。杜伯納往昔在法國東南部的里昂（Lyon）行醫期間，成為享譽法國醫界的人物之一。

    1998年9月，他完成全球首例手部移植手術，受益者是來自紐西蘭的男子，轟動醫學界而聲名大噪。

    當時杜伯納帶領由國際專家組成的團隊，接合病患前臂的兩塊骨頭，還有動脈、靜脈、神經、肌腱、肌肉和皮膚，整個手術過程長達13小時。

    2005年11月，杜伯納德完成首個臉面局部移植手術而聲望如日中天，他把某個腦死器捐者的鼻子、嘴唇和下巴，移植給被狗咬傷的法國失婚婦女迪諾瓦（Isabelle Dinoire）。

    當時64歲的杜伯納說：「我們期盼藉由這些醫療新科技帶給世界各地的人們希望。」

    「費加洛報」（Le Figaro）報導，2008年杜伯納曾獲頒梅達華獎（The Medawar Prize），以表彰他在移植領域的傑出貢獻。

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