武漢肺炎》印度一大學20天44教職員身亡 校長痛心急求援

印度人口最多的北方邦，有一所大學在20天內多達44名教職員染疫死亡，迫使校長寫信求援。（彭博）

2021/05/12 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，在人口最多的北方邦，有一所大學20天內就多達44名教職員染疫死亡，迫使校長寫信求援。

綜合外媒報導，北方邦的阿里格爾穆斯林大學（Aligarh Muslim University，AMU）至少有44名教職員在短短20天內染疫死亡，包括19名教授和25名非教學人員。

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AMU校長曼蘇爾（Tariq Mansoor）寫信給印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR），說這些人死於變種病毒，要求調查病毒基因序列。

曼蘇爾在信中說，這引起人們懷疑，一種特定的變種病毒可能正在校園及周邊傳播。該校提供的病毒樣本已送往ICMR位於德里的研究所進行分析。

該校政治學教授Arshi Khan說，大學的墓地都滿了，這是一個大悲劇，很多醫生和資深教授都已去世，連通常身體健康的年輕人也走了。

AMU發言人表示，當第一波疫情來襲時，大學在幫助當地社區防疫方面發揮了重要作用，「這次情況更遭...死亡率比過去更高，這是一個讓人嚴重關切的問題」。

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