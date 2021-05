女博士染疫懷胎7月孩子流掉 她過世前遺言影片曝光

2021/05/12 15:32

〔即時新聞/綜合報導〕印度一位鰥夫近日在社群平台分享一段影片,原PO的妻子懷胎7月卻染上武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)逝世,影片內容為她在過世前所錄製下的遺言,「提醒大眾一定要配戴口罩,不要小看病毒」,該影片引起當地矚目,已經超過23萬人觀看與留言。

根據印媒《今日印度》(India Today)報導,喬拉(Lavish Chawla)的妻子達夫阿羅拉(Dimple Arora)染疫逝世後,喬拉於推特上傳這段影片,從影片可見阿羅拉的臉色蒼白,講幾句話就會大量喘氣且咳嗽,但她仍堅持錄下這段警示遺言,達夫阿羅拉表示「千萬不要輕忽武漢肺炎,我想告知大眾,一定要配戴口罩,想想你家中的老人與孩子們,我希望再也沒有人得到武漢肺炎症狀」。

報導提及,達夫阿羅拉是一名公共衛生牙科醫學博士,她在懷孕期間會配戴2至3個口罩以及穿上醫療裝備,以防懷孕期間內中鏢;然而,全家人4月初一起在家中陽台為表弟慶生時導致數人染疫,達夫阿羅拉4月11日經快篩測試確診後,儘管接受了醫院治療,懷胎7月胎兒仍未保住,達夫阿羅拉則於隔天4月26日相繼而逝。

喬拉難過地透露,「希望我們3歲的兒子長大後,能夠知道媽媽是一位勇敢的女性,即使她身體感到不適,仍想要提醒大眾小心武肺病毒」。

