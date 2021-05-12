女博士染疫懷胎7月孩子流掉 她過世前遺言影片曝光

達夫阿羅拉（見圖左）因染上武肺病毒逝世，生前錄下影片提醒大眾需配戴口罩，勿輕忽武肺病毒。（圖擷取自「@ravish_chawla」推特）

2021/05/12 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕印度一位鰥夫近日在社群平台分享一段影片，原PO的妻子懷胎7月卻染上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）逝世，影片內容為她在過世前所錄製下的遺言，「提醒大眾一定要配戴口罩，不要小看病毒」，該影片引起當地矚目，已經超過23萬人觀看與留言。

根據印媒《今日印度》（India Today）報導，喬拉（Lavish Chawla）的妻子達夫阿羅拉（Dimple Arora）染疫逝世後，喬拉於推特上傳這段影片，從影片可見阿羅拉的臉色蒼白，講幾句話就會大量喘氣且咳嗽，但她仍堅持錄下這段警示遺言，達夫阿羅拉表示「千萬不要輕忽武漢肺炎，我想告知大眾，一定要配戴口罩，想想你家中的老人與孩子們，我希望再也沒有人得到武漢肺炎症狀」。

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報導提及，達夫阿羅拉是一名公共衛生牙科醫學博士，她在懷孕期間會配戴2至3個口罩以及穿上醫療裝備，以防懷孕期間內中鏢；然而，全家人4月初一起在家中陽台為表弟慶生時導致數人染疫，達夫阿羅拉4月11日經快篩測試確診後，儘管接受了醫院治療，懷胎7月胎兒仍未保住，達夫阿羅拉則於隔天4月26日相繼而逝。

喬拉難過地透露，「希望我們3歲的兒子長大後，能夠知道媽媽是一位勇敢的女性，即使她身體感到不適，仍想要提醒大眾小心武肺病毒」。

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I lost my pregnant wife and our unborn child to covid



She breathed her last on 26/4/21 and our unborn child a day earlier. She got covid positive on 11/4 and even during her suffering she had made the above video on 17/4 warning others not to take this covid lightly. #CovidIndia pic.twitter.com/Syg6yddMTD — Ravish Chawla （@ravish_chawla） May 9, 2021

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