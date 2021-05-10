小泉進次郎發燒非染疫 原來是盲腸炎

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日本執政自民黨眾議員兼環境大臣小泉進次郎。（彭博檔案照）
〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕日本環境相小泉進次郎因為盲腸炎，今天入院接受手術。小泉今天下午原本預定到參院預算委員會列席審查會，但因身體不適請假，由於有發燒症狀，媒體一度傳出小泉可能染疫，但核酸檢測結果為陰性，晚間證實為盲腸炎。
日本放送協會（NHK）報導，環境省表示小泉因有輕微發燒的症狀，為慎重起見接受核酸檢測，但結果為陰性。後來接受醫師診察，確定為盲腸炎，立即入院接受手術。小泉的手術成功，但必須住院數日。
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