小泉進次郎挺廢核 日內閣恐內訌

2019-09-13

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕初次入閣擔任環境相兼原子力防災擔當相的小泉進次郎，上任後首次對核能問題表示看法，他在十一日的記者會上表示，「我要考慮的不是怎麼做才能留下（核電），而是怎麼做才能不需要它」，「絕對不能再次發生核災事故，一個國家如果經歷兩次核災就完蛋了」。

不過，初入閣的經濟產業相菅原一秀在昨天的上任記者會中，隨即重申安倍政府一貫立場，表示核電有它的風險和恐怖性，不過零核電在現今這個時刻甚至未來都不具現實性，在能源政策上，有必要尋求包括各種能源在內的最佳組合。

小泉進次郎對核能的看法受到各界關注，主要是和他的父親、前首相小泉純一郎有關。純一郎在福島核災發生的隔年二○一二年突然舉旗反核，成為日本反核的代表人物，進次郎曾多次被問及對核能的看法，但他都以「父親是父親，我是我」回應，避免正面答覆。

不過，在二○一三年出任安倍內閣的復興大臣政務官（相當於政務次長）後，多次訪問福島災區的進次郎在一四年曾表明，「我也覺得核電應該歸零，自民黨也有各種考量」，被認為想法與父親較為接近。

進次郎在十一日記者會上，被問及對他父親反核的看法，又以「你可以直接去採訪我爸爸」，避開直接回應。分析家認為，小泉進次郎並未明確主張廢核，只說提高再生能源比例，畢竟他的首相之路仍要靠自民黨提拔，因此說得保守，且逐漸脫離核電也是安倍承諾過的。

日本政府能源政策設定二○三○年度再生能源發電比率目標為二十二％到二十四％，進次郎認為比率應可再提高。核電在日本政府現行能源基本計畫中，被定位為「重要基載電源」，二○三○年度核電的發電比率為二十％到二十二％。進次郎表示，地震何時再次發生無法預測，要思考如何實施再生能源，並創造一個人們可以無須擔憂事故再次發生的未來，創新技術絕對不可或缺。有趣的是，進次郎這席話，讓日本再生能源開發大廠RENOVA十二日的股價大漲七．五％。

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