小泉進次郎挺廢核 日內閣恐內訌
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2019-09-13

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕初次入閣擔任環境相兼原子力防災擔當相的小泉進次郎，上任後首次對核能問題表示看法，他在十一日的記者會上表示，「我要考慮的不是怎麼做才能留下（核電），而是怎麼做才能不需要它」，「絕對不能再次發生核災事故，一個國家如果經歷兩次核災就完蛋了」。

不過，初入閣的經濟產業相菅原一秀在昨天的上任記者會中，隨即重申安倍政府一貫立場，表示核電有它的風險和恐怖性，不過零核電在現今這個時刻甚至未來都不具現實性，在能源政策上，有必要尋求包括各種能源在內的最佳組合。

小泉進次郎對核能的看法受到各界關注，主要是和他的父親、前首相小泉純一郎有關。純一郎在福島核災發生的隔年二○一二年突然舉旗反核，成為日本反核的代表人物，進次郎曾多次被問及對核能的看法，但他都以「父親是父親，我是我」回應，避免正面答覆。

不過，在二○一三年出任安倍內閣的復興大臣政務官（相當於政務次長）後，多次訪問福島災區的進次郎在一四年曾表明，「我也覺得核電應該歸零，自民黨也有各種考量」，被認為想法與父親較為接近。

進次郎在十一日記者會上，被問及對他父親反核的看法，又以「你可以直接去採訪我爸爸」，避開直接回應。分析家認為，小泉進次郎並未明確主張廢核，只說提高再生能源比例，畢竟他的首相之路仍要靠自民黨提拔，因此說得保守，且逐漸脫離核電也是安倍承諾過的。

日本政府能源政策設定二○三○年度再生能源發電比率目標為二十二％到二十四％，進次郎認為比率應可再提高。核電在日本政府現行能源基本計畫中，被定位為「重要基載電源」，二○三○年度核電的發電比率為二十％到二十二％。進次郎表示，地震何時再次發生無法預測，要思考如何實施再生能源，並創造一個人們可以無須擔憂事故再次發生的未來，創新技術絕對不可或缺。有趣的是，進次郎這席話，讓日本再生能源開發大廠RENOVA十二日的股價大漲七．五％。

  • 日本新任環境大臣小泉進次郎（右）十二日前往福島市，與福島縣知事內堀雅雄（左）會面，稍後他也就前環境大臣原田義昭十日主張要把福島第一核電廠核廢水直接排入大海的說法，親自向漁民致歉。（美聯社）

    日本新任環境大臣小泉進次郎（右）十二日前往福島市，與福島縣知事內堀雅雄（左）會面，稍後他也就前環境大臣原田義昭十日主張要把福島第一核電廠核廢水直接排入大海的說法，親自向漁民致歉。（美聯社）

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