為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    跨黨派議員反對習近平訪日 小泉進次郎要政府傾聽民意

    對於自民黨外交部會要求政府取消邀請習近平訪日一事，日本環境相小泉進次郎（見圖）在10日的記者會中呼籲政府傾聽民意。（路透檔案照）

    對於自民黨外交部會要求政府取消邀請習近平訪日一事，日本環境相小泉進次郎（見圖）在10日的記者會中呼籲政府傾聽民意。（路透檔案照）

    2020-07-11 00:04:26

    〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕繼日本自民黨外交部會等小組要求政府取消邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪日之後，由日本跨黨派議國會議員組成的「日華國會議員懇談會」，10日由會長古屋圭司領銜拜訪官房長官菅義偉提出相同的請願書，日本環境相小泉進次郎甚至在例行記者會中喊話，要求政府認真應對這項要求，他還強調，自民黨部會小組的聲音，背後有民選政治人物代表的民意。

    自民黨外交部會會長中山泰秀8日向菅義偉提交了黨內做成的「譴責中國決議文」，要求政府取消邀請習近平訪日。超過280名跨黨派國會員組成的日華懇也跟進提出請願書，增加了這項要求的強度。

    日華懇提出的請願書中指出，中國強行實施香港國家安全法、入侵釣魚台領海問題，邀習近平以國賓訪日，不符合日本國家利益，恐將導致日本遭世界嘲笑為屈服於中國之下，古屋在記者會中表示，跨黨派議員也採取同樣行動具有很大的意義，希望政府將這份請願書做為與與中國談判的籌碼。

    除了日華懇，未來日本首相的可望人選小泉進次郎也罕見表態，他表示，政府應該認真應對自民黨外交小組的決議，因為自民黨部會小組的聲音，背後有民選政治人物代表的民意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    反對習近平訪問！ 日跨黨派議員聯盟提3大罪狀
    2020-07-10 14:09

    反對習近平訪問！ 日跨黨派議員聯盟提3大罪狀
    日自民黨譴責港版國安法 中國跳腳：粗暴干涉內政！
    2020-07-07 22:01

    日自民黨譴責港版國安法 中國跳腳：粗暴干涉內政！
    早買早知道 房價一定不會跌！！

    早買早知道 房價一定不會跌！！
    高調轟習 批武肺是人禍 法學家許章潤遭中逮捕
    2020-07-07 05:30

    高調轟習 批武肺是人禍 法學家許章潤遭中逮捕
    批共教授許章潤因「嫖娼」被捕 王丹：習近平恐慌到草木皆兵
    2020-07-06 19:38

    批共教授許章潤因「嫖娼」被捕 王丹：習近平恐慌到草木皆兵
    「存基金」找科技

    「存基金」找科技
    港版國安法實施 日本自民黨擬取消習近平訪日
    2020-07-03 10:32

    港版國安法實施 日本自民黨擬取消習近平訪日
    反中共跨國聯盟成立！ 法媒：習近平2020年訪日無望
    2020-06-06 23:27

    反中共跨國聯盟成立！ 法媒：習近平2020年訪日無望
    國際今日熱門
    2020-07-10 00:24

    饕客扼腕！國際自然保護聯盟示警 高級食材松茸列瀕危物種

    2020-07-10 00:30

    英雄！母親身陷火場拋出孩子 路過男子狂衝接住保命

    2020-07-10 06:22

    33種狐猴極度瀕危 《紅皮書》：只差一步就滅絕

    2020-07-10 06:27

    日經：日本第2波開放入境 台灣中國南韓等10國入列

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播