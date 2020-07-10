跨黨派議員反對習近平訪日 小泉進次郎要政府傾聽民意

對於自民黨外交部會要求政府取消邀請習近平訪日一事，日本環境相小泉進次郎（見圖）在10日的記者會中呼籲政府傾聽民意。（路透檔案照）

2020-07-11 00:04:26

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕繼日本自民黨外交部會等小組要求政府取消邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪日之後，由日本跨黨派議國會議員組成的「日華國會議員懇談會」，10日由會長古屋圭司領銜拜訪官房長官菅義偉提出相同的請願書，日本環境相小泉進次郎甚至在例行記者會中喊話，要求政府認真應對這項要求，他還強調，自民黨部會小組的聲音，背後有民選政治人物代表的民意。

自民黨外交部會會長中山泰秀8日向菅義偉提交了黨內做成的「譴責中國決議文」，要求政府取消邀請習近平訪日。超過280名跨黨派國會員組成的日華懇也跟進提出請願書，增加了這項要求的強度。

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日華懇提出的請願書中指出，中國強行實施香港國家安全法、入侵釣魚台領海問題，邀習近平以國賓訪日，不符合日本國家利益，恐將導致日本遭世界嘲笑為屈服於中國之下，古屋在記者會中表示，跨黨派議員也採取同樣行動具有很大的意義，希望政府將這份請願書做為與與中國談判的籌碼。

除了日華懇，未來日本首相的可望人選小泉進次郎也罕見表態，他表示，政府應該認真應對自民黨外交小組的決議，因為自民黨部會小組的聲音，背後有民選政治人物代表的民意。

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