批共教授許章潤因「嫖娼」被捕 王丹：習近平恐慌到草木皆兵

2020-07-06 19:38:03

〔即時新聞／綜合報導〕多次發表文章針砭時政的中國清華大學教授許章潤，今（6）日一早遭警方從北京的別墅帶走，當局給出的理由竟是許在「四川成都嫖娼」。中國民運人士王丹指出，許被捕顯示「習近平已經恐慌到草木皆兵的程度。」

《德國之聲》報導，許章潤的友人表示，許的鄰居今早目睹10多輛車停在許章潤家門口，20多名警察進入他家不久後，許章潤便被帶走，平常協助整理別墅的保母也證實目睹許章潤被警方帶走。這名友人說，保母不斷說自己很害怕，透露的消息也「前言不搭後語」，他懷疑保母可能已被警告。

該名朋友表示，「不論保母或鄰居所說的，可以確認的是許先生確實已被抓走。當局告訴他太太許章潤因為在四川成都嫖娼而被抓走，這純屬對許先生毫無下限的誣陷。」

對於許章潤被捕一事，王丹今日下午在臉書發文指出，這起事件顯示「習近平已經恐慌到草木皆兵的程度。」他說，「到底是什麼讓他如此瘋狂，這或許是解讀中國局勢的鑰匙。」

《德國之聲》指出，許章潤在2018年7月發表題為「我們當下的恐懼」的文章後，隔年3月被北京清華大學停職與停課。今年6月30日起被軟禁在家，直到上週末才解禁，多名友人本月4日才剛與他聚餐，沒想到他今天被中國當局逮捕。

許章潤的朋友表示，香港城市大學出版社今年上半年原本要出版許過去3年發表的文章，但在中國當局與出版社社長警告他後未果，之後紐約一間出版社決定出版這本書，書剛在2週前問世。

許章潤的朋友認為，這本書是他今天清晨被捕的重要原因。許過去3年曾多次發表文章抨擊中國國家領導人習近平與中國共產黨。在年初疫情爆發後，他曾多次在網路上發表文章嚴厲指責在習近平指導下的中國政治體制，在官僚主義的奴役下已崩壞。

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