為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    批共教授許章潤因「嫖娼」被捕 王丹：習近平恐慌到草木皆兵

    2020-07-06 19:38:03
    中國民運人士王丹指出，北京清大教授許章潤被捕，顯示「習近平已經恐慌到草木皆兵的程度。」（歐新社）

    中國民運人士王丹指出，北京清大教授許章潤被捕，顯示「習近平已經恐慌到草木皆兵的程度。」（歐新社）

    〔即時新聞／綜合報導〕多次發表文章針砭時政的中國清華大學教授許章潤，今（6）日一早遭警方從北京的別墅帶走，當局給出的理由竟是許在「四川成都嫖娼」。中國民運人士王丹指出，許被捕顯示「習近平已經恐慌到草木皆兵的程度。」

    《德國之聲》報導，許章潤的友人表示，許的鄰居今早目睹10多輛車停在許章潤家門口，20多名警察進入他家不久後，許章潤便被帶走，平常協助整理別墅的保母也證實目睹許章潤被警方帶走。這名友人說，保母不斷說自己很害怕，透露的消息也「前言不搭後語」，他懷疑保母可能已被警告。

    該名朋友表示，「不論保母或鄰居所說的，可以確認的是許先生確實已被抓走。當局告訴他太太許章潤因為在四川成都嫖娼而被抓走，這純屬對許先生毫無下限的誣陷。」

    對於許章潤被捕一事，王丹今日下午在臉書發文指出，這起事件顯示「習近平已經恐慌到草木皆兵的程度。」他說，「到底是什麼讓他如此瘋狂，這或許是解讀中國局勢的鑰匙。」

    中國清華大學教授許章潤，今（6）日一早遭警方從北京的別墅帶走，當局給出的理由竟是許在「四川成都嫖娼」。（取自網路）

    中國清華大學教授許章潤，今（6）日一早遭警方從北京的別墅帶走，當局給出的理由竟是許在「四川成都嫖娼」。（取自網路）

    《德國之聲》指出，許章潤在2018年7月發表題為「我們當下的恐懼」的文章後，隔年3月被北京清華大學停職與停課。今年6月30日起被軟禁在家，直到上週末才解禁，多名友人本月4日才剛與他聚餐，沒想到他今天被中國當局逮捕。

    許章潤的朋友表示，香港城市大學出版社今年上半年原本要出版許過去3年發表的文章，但在中國當局與出版社社長警告他後未果，之後紐約一間出版社決定出版這本書，書剛在2週前問世。

    許章潤的朋友認為，這本書是他今天清晨被捕的重要原因。許過去3年曾多次發表文章抨擊中國國家領導人習近平與中國共產黨。在年初疫情爆發後，他曾多次在網路上發表文章嚴厲指責在習近平指導下的中國政治體制，在官僚主義的奴役下已崩壞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    針砭中國時政 北京清大教授許章潤遭逮捕
    2020-07-06 14:55

    針砭中國時政 北京清大教授許章潤遭逮捕
    遭軟禁中國學者許章潤再發長文：習近平政權走入死局
    2020-06-28 07:23

    遭軟禁中國學者許章潤再發長文：習近平政權走入死局
    對健康影響不明 WHO建議各國全面禁加熱菸

    對健康影響不明 WHO建議各國全面禁加熱菸
    曾批習近平無恥 英媒：許章潤返北京後遭軟禁
    2020-02-17 19:59

    曾批習近平無恥 英媒：許章潤返北京後遭軟禁
    武漢肺炎》「習近平讓位」文在中國網路熱傳
    2020-02-05 07:41

    武漢肺炎》「習近平讓位」文在中國網路熱傳
    Mighty Net創新基地 展示成果

    Mighty Net創新基地 展示成果
    武漢肺炎》撼動習權威 法學專家許章潤：人民不再恐懼
    2020-02-04 22:43

    武漢肺炎》撼動習權威 法學專家許章潤：人民不再恐懼
    國際今日熱門
    2020-07-06 00:07

    西雅圖自治區強制清場遇抵抗 員警仍用膝蓋壓頸

    2020-07-05 21:24

    朴槿惠干政案重審10日將宣判 南韓檢方建請35年徒刑

    2020-07-06 00:35

    孔子學院傳更名「語言合作中心」 將交由多位前黨委書記運行

    2020-07-05 23:30

    香港區旗洋紫荊飄零！流亡畫師神作點破「一國兩制」夢碎

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播