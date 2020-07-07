高調轟習 批武肺是人禍 法學家許章潤遭中逮捕

北京清華大學法學教授許章潤經常為文批評中國政府錯誤，六日被以「嫖妓」為由逮捕。（取自網路）

2020-07-07 05:30:00

北京誣指嫖妓 網友︰順我者昌 逆我者嫖娼

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國學術圈罕見敢於批評時政的著名法學家許章潤，經證實在六日上午於北京家中遭大批警察登門拘捕，據稱是因他曾在四川省成都市嫖娼。然而，外界直指真正原因是許章潤近年言論一再刺中北京當局要害，包括前年痛批國家主席習近平想當「終身主席」，以及年初怒指武漢肺炎大流行實為「人禍」等，在全世界引發廣泛共鳴，終於迫使北京下重手。

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出動10多輛警車、20多名警察上門

現年五十七歲的北京清華大學法學教授許章潤，六日上午十時許遭警方大陣仗出動十多輛警車、廿多名警察上門逮捕。消息經自家保母、鄰居及明鏡新聞網創辦人何頻引述許的親近友人證實，保母還疑似被警告不准對外說明情況。友人指出，當局告知另居他處的許太太，許是因在成都嫖妓才被捕，執行抓捕的也是成都警方，但旁人均可擔保許的人品，「（嫖妓）是對他毫無下限的誣陷」。

據報導，「嫖妓」是北京當局逮捕異議人士常用的罪名之一，可藉此對其進行拘留，也因而被中國網友戲稱為「順我者昌，逆我者嫖娼」。友人指出，許章潤確實在去年冬天與數名自由派學者造訪成都，不清楚被捕是否與那次行程有關。此外，許在六月卅日被當局軟禁在家，本月約四、五日才解禁，還曾與友人聚餐，不料旋即身陷囹圄。

曾批習取消任期制 倒退回文革時期

事實上，許章潤早已因尖銳批判當局而成為北京眼中釘。他曾在二○一八年七月發表「我們當下的恐懼」一文，砲轟習近平取消國家主席任期制，使中國倒退回毛澤東文化大革命時期，以及鼓吹公開平反一九八九年「六四天安門事件」等，因而在翌年三月被清大停職、停課，當時還有海內外數百名學者和校友連署，要求清大予以復職。

在二月間武漢肺炎蔓延之際，許再度撰寫「憤怒的人民不再恐懼」一文，嚴詞指責這場疫病是中國官場上下一起封口、瞞報、推諉責任及邀功請賞所造成，實為「人禍大於天災」，甚至怒斥中國最高領導人「無恥之尤」、「民心喪盡」，預言中國已現敗象。據了解，許深知自己會因言論遭受當局報復，當時還稱這可能是他最後一篇文章，果然之後即被軟禁在家。

「德國之聲」引述許的友人指出，香港城市大學出版社原本計畫在上半年出版集結許章潤近三年十篇文章的文集《戊戌六章》，但在中方和出版社社方警告下胎死腹中，隨後才改由美國紐約一家出版社接手，並在上月廿三日順利推出。友人直言，此書問世正是許被捕的引信。

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