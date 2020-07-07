日自民黨譴責港版國安法 中國跳腳：粗暴干涉內政！

日本自民黨外交部會與外交調查會日前召開幹部會議，提出「非難（譴責）決議」，決議文中要求政府停止邀請習近平習近平（右）以國賓身分訪日。左為日本首相安倍晉三。（美聯社）

2020-07-07 22:01:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國強行實施「港版國安法」，並在近日進行大規模逮捕，引發國際譴責。對此，日本自民黨外交部會與外交調查會日前召開幹部會議，提出「非難（譴責）決議」，並要求日政府停止邀請習近平以國賓身分訪日，今日通過。中國駐日大使館今日在記者會中回應，斥責自民黨「粗暴干涉中國內政」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

日本自民黨外交部會與外交調查會3日召開幹部會議，對於中國強行實施港版國安法並進行大規模逮捕一事提出「非難（譴責）決議」，決議文中要求政府停止邀請習近平以國賓身分訪日。外交部會會長、眾議員中山泰秀直言批評「這是中國的家暴」。自民黨外交部會也在今日通過該項決議。

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對此，中國駐日大使館今日在記者會中，被問到相關議題時回應，自明黨通過該「涉港決議」是粗暴干涉中國內政，「中方對此表示強烈不滿和堅決反對」。

中國駐日大使館指出，香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政，不容任何國家、組織和勢力干涉。國家安全立法屬中央事權，這是世界各國通行做法，中國也不例外。針對極少數危害國家安全的行為，中方當然有必要從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，確保「一國兩制」行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。

中國駐日大使館也痛批，日本國內一些人對別國內部事務說三道四、指手畫腳，進行政治炒作。「我願強調，中國政府維護國家主權、安全的決心和意志堅定不移。我們敦促日方有關人士立即停止干涉中國內政的錯誤做法，切實維護中日關係大局」。

自民黨在去年11月和今年5月均曾對香港情勢提出「關切」的決議文，今年5月也向官邸提出建言，對於邀請習近平訪日一事要求政府三思。這次提出強度最高的「非難決議」，中山泰秀直言表示，這是中國國家的「家暴」，繼上次提出的決議文之後，他們認為已經到了必須做出更嚴厲回應的階段。

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